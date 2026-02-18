Racing Club de Avellaneda concretó su captación de talentos en Mar del Plata

Este lunes 16 y martes 17/2 en las instalaciones de Deportivo Norte de Mar del Plata se concretó la anunciada prueba de jugadores, a la que se presentaron chicos de «la feliz» y varios de la zona.

Con la presencia de referentes históricos del club como el «lagarto» Fleitas entre otros, los días fueron de un trabajo intenso, pero placentero y con gran cordialidad entre las partes.

La filial de Racing en Mar del Plata fue el nexo para que se concrete exitosamente esta propuesta, demostrando una vez más su compromiso con la institución de Avellaneda, y el papel fundamental que estas entidades sin fines de lucro hacen, como en este caso por «la academia».

Actividades como estás, de acción social, de acompañamiento a instituciones como comedores o jardines de infantes, o campaña de ropa y calzado entre otras, hacen que la Filial mar del Plata cuya sede esta ubicada en la Av. Colón y Olazábal, este más vigente que nunca.