Qué es el Urechis unicinctus, el extraño animal marino que apareció en las costas de Chubut

Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn se sorprendieron al encontrar en la costa varios ejemplares de un curioso animal marino conocido popularmente como “pez pene”. Luego del fuerte temporal que afectó a gran parte del país durante la última semana, vecinos dese sorprendieron al encontrar en la costa varios ejemplares demarino conocido popularmente como “pez pene”.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales debido a la particular forma fálica del organismo, que apareció varado sobre la arena tras el intenso oleaje y las fuertes corrientes marítimas.

Aunque su apodo genera impacto, el verdadero nombre científico de esta especie es Urechis unicinctus. Se trata de un gusano marino que habita normalmente enterrado en fondos arenosos o fangosos del océano.

Este animal puede alcanzar hasta 25 centímetros de longitud y rara vez es visto en la superficie, ya que pasa gran parte de su vida bajo la arena.

Especialistas explican que fenómenos climáticos intensos, como temporales o marejadas fuertes, pueden remover el fondo marino y arrastrar estos ejemplares hasta la orilla.

Dónde apareció el Urechis unicinctus

Los ejemplares fueron encontrados principalmente en las costas de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, donde vecinos registraron imágenes y videos que rápidamente despertaron curiosidad y comentarios en internet.

Lejos de ser una especie peligrosa, el Urechis unicinctus cumple una función importante dentro del ecosistema marino.

Al vivir enterrado, ayuda a oxigenar y mover la arena, además de generar pequeñas galerías subterráneas que pueden ser utilizadas por otros organismos marinos.

Los especialistas aseguran que no representa riesgos para las personas. Sin embargo, recomiendan no manipularlo ni intentar devolverlo manualmente al mar.

Con el movimiento natural de las mareas, estos organismos suelen regresar al agua y volver a enterrarse en el fondo marino.