Pullaro y Lousteau inauguraron el Plenario de Organizaciones radicales en Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el presidente y la vice de la UCR, Martín Lousteau e Inés Brizuela y Doria y el titular del radicalismo local, Felipe Michlig, inauguraron hoy el primer encuentro de Organizaciones radicales que sesiona en la capital provincial. Pullaro y Lousteau compartieron el acto que inició el encuentro que las cinco organizaciones de la Unión Cívica Radical hacen por primera vez en los 133 años de historia del partido. Se trata de la Juventud Radical, la Franja Morada, la Organización de Trabajadores Radicales, UCR Diversidad y el Foro de Intendentes que sesionarán durante todo el sábado. «Quiero felicitarlos por elegir Santa Fe para este encuentro porque Santa Fe es el camino por muchas cosas», comenzó Lousteau y detalló: «primero porque en estos momentos en el que está haciendo tan atacada es la provincia cuna de la Constitución Nacional; segundo, porque Santa Fe es el emblema del federalismo productivo y porque es el ejemplo de cómo se puede transformar algo que parecía una pelea desigual para demostrar a la sociedad, que este es un partido que tiene coraje, que tiene dirigentes con coraje como Maxi y a partir de construir esa identidad, gestionar bien». «Debemos juntarnos para poder hacer lo mismo que hicieron todos ustedes acá, porque Santa Fe es el ejemplo para tener un futuro presidente radical en la Argentina» afirmó el presidente del Comité Nacional. «Soy un hombre de partido y que yo hoy ocupe la gobernación no es algo personal, es el resultado de una decisión colectiva de la UCR de Santa Fe», sostuvo el gobernador Pullaro y agregó «soy un hombre de la UCR y soy un hombre de Evolución y creo en las ideas que representamos y, como militantes, estamos convencidos que nuestro desafío es que nuestro partido construya poder para llevar a cabo las transformación y para eso es fundamental el poder del partido, porque en Santa Fe no gobierna una persona, acá gobierna la UCR, que tomó la decisión de marchar en unidad y con una coalición para transformar la realidad». Lousteau añadió, «nosotros no podemos tener miedo a competir, no podemos tener miedo a perder por nuestras ideas y después no podemos tener miedo de gestionar defendiendo nuestras ideas, Maxi Pullaro y el radicalismo de Santa Fe es un ejemplo de todo eso». «Ese gobernador, armó un equipo amplio que le pone el cuerpo a la gestión, que quiere transformar y contagió una ética de la gestión», agregó Lousteau y dijo «la política es esto que hizo él hoy, vino a inaugurar el encuentro partidario y se fue a recorrer la provincia, eso es lo que quiere la gente, dirigentes políticos y gobernantes que le pongan el cuerpo a sus problemas». «Tuvimos la convicción de armar un plan de gobierno y en estos siete meses demostramos que estamos dando batallas de fondo, todos los partidos que componen el frente electoral están en la primera línea de gobierno y estamos haciendo obra pública a gran escala», destacó Pullaro. En tanto, el senador radical dijo «en este momento de toda esta hipercomunicación, va a tener que volver la política que sirve al ciudadano, que está a su lado, porque la política que se sirve de los argentinos es la que cansó a la sociedad y la que la llevó a votar como votó». «Estamos todos de acuerdo que hay que hacer un ajuste, la pregunta es cuál es la naturaleza de ese ajuste y cómo se distribuye y no que paguen los jubilados que no saben cuánto van a cobrar a fin de mes o las pymes que no pueden saber cuánto les va a llegar de servicios y alquiler», sostuvo Lousteau. Pullaro concluyó: «quiero dejarle un mensaje a los correligionarios de todo el país, salgamos de los lugares de comodidad y vayamos a gestionar en lugares incómodos para cambiar la realidad». Participaron del encuentro diputados nacionales, provinciales, intendentes, concejales y ministros de las provincias gobernadas por la UCR.