Prevención comunitaria: el Municipio de Tandil impulsa una formación para operadores territoriales

El Municipio de Tandil anunció la apertura de la inscripción para la “Formación de Operadores Territoriales”, una iniciativa orientada a fortalecer el trabajo comunitario y el acompañamiento de situaciones sociales complejas en distintos barrios de la ciudad.

La propuesta es impulsada desde la Dirección de Prevención Social y Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Protección Ciudadana, área que desarrolla acciones vinculadas a la prevención socio comunitaria, la convivencia ciudadana y el fortalecimiento de redes territoriales.

La capacitación está pensada como un espacio de formación, intercambio y construcción colectiva destinado a personas interesadas en el trabajo territorial, referentes comunitarios, integrantes de organizaciones sociales y vecinos que participen en tareas de acompañamiento comunitario.

El ciclo estará compuesto por diez encuentros presenciales en los que se abordarán distintas herramientas para intervenir y acompañar situaciones sociales desde una perspectiva comunitaria e integral.

La actividad comenzará el martes 2 de junio a las 9 horas y se desarrollará en la Dirección de Juventud, ubicada en 11 de Septiembre 1538.

La formación estará a cargo de la licenciada Gabriela Martínez, el operador en adicciones Gastón Canale y la psicóloga social Carla Guadagna, quienes coordinarán los distintos espacios de trabajo y reflexión.

Desde el Municipio señalaron que la iniciativa forma parte de las políticas de fortalecimiento comunitario y prevención social que se vienen desarrollando en distintos sectores de la ciudad, promoviendo redes de acompañamiento y articulación territorial.

Las personas interesadas en participar podrán completar el formulario de inscripción a través de este enlace.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqdHalWRyXRBx3csL_uTWAangpDlCViMYVKaH8TF_5J8diKQ/viewform

Además, para consultas o mayor información, se encuentra disponible el correo electrónico formaciondeoperadorestandil@gmail.com.