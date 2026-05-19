Presentan proyecto para eliminar las retenciones de manera gradual y que sea el Congreso el único habilitado para aumentarlas

El diputado del PRO y presidente de la Comisión de Agricultura de la cámara baja, Martín Ardohain, presentó un proyecto de ley para eliminar de manera gradual las retenciones en un plazo de 36 meses, al mismo tiempo que se devuelve la potestad exclusiva al Congreso para crear o aumentar las alícuotas.

Asimismo, el escrito ratifica la eliminación de los derechos de exportación a las economías regionales y establece un cronograma de convergencia para el complejo sojero para la reducción mensual del 0,5% hasta lograr la supresión del tributo.

Recordemos que hoy la soja tributa por este concepto un 24%; sus subproductos como la harina y el aceite, 22,5%; el maíz y el sorgo, 8,5%; el trigo y la cebada, 7,5%; y el girasol, 4,5%.

“La presente ley tiene como objeto establecer un cronograma de adecuación de los derechos de exportación (DEX) para el sector agroindustrial a fin de promover la competitividad de las exportaciones nacionales, brindar previsibilidad al sector productivo y armonizar el régimen tributario con los compromisos internacionales asumidos en el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica Mercosur-Unión Europea”, indica el proyecto redactado por Ardohain.

En este sentido, el tratado indica que a partir del tercer año desde su entrada en vigor, la Argentina no aplicará retenciones a los productos destinados a la Unión Europea.

En el caso del complejo sojero, los topes se consolidan inicialmente en 18% y se reducen de forma gradual hasta alcanzar 14% en el décimo año.

En cuanto al cronograma de eliminación, el proyecto propone un esquema de recorte de los DEX de forma mensual, lineal y automática.

“La baja mensual para cada mercadería será el resultado de dividir su alícuota vigente el 1° de mayo por el número total de meses del cronograma. El valor resultante será el coeficiente de reducción mensual aplicable hasta alcanzarla alícuota cero”, mientras que para el complejo sojero se dispone una reducción de 0,5% mensual.

Por último, el proyecto de Ardohain “restituye la potestad tributaria al Congreso, reservando para este cuerpo la facultad exclusiva de crear y aumentar gravámenes a la exportación”.