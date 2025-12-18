Presencia ayacuchense en el Plenario Nacional de la CTA

Desde ATE/CTA Ayacucho informan que el Secretario General de la CTA Regional, Prof. Marcelo Corvalán, acompañado por el delegado Juan Manuel Caffa, estuvieron el pasado martes en Buenos Aires participando del Plenario Nacional de la CTA Autónoma, en donde se delinearon las políticas a desarrollar y mantener para el venidero 2026, además de hacer un balance sobre lo que deja este año.

“Claramente, la cuestión de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, será uno de los temas centrales a analizar y debatir, ya que la misma apunta fuertemente contra los derechos conseguidos de los trabajadores”, señalaron desde el gremio.

El mismo fue encabezado por Oscar «Colo» De Isasi como también el Secretario General de ATE Provincia, Claudio Arévalo.