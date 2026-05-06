Preocupación en la planta urbana por la cantidad hojas de los árboles en las calles cuando se anuncia temporal

Vecinos de distintos sectores de la planta urbana manifestaron su preocupación por la suciedad que se visibiliza en nuestra ciudad y sobre todo ante el anuncio de fuertes lluvias que podrían traer aparejados inconvenientes con el normal escurrimiento de las precipitaciones.

Es sabido que en pleno otoño los árboles pierden sus hojas pero también es real que el Municipio debería reforzar sus trabajos de recolección. Vecinos del barrio El Progreso nos enviaron su queja señalando “nos piden que seamos limpios pero ellos no cumplen con su parte. Yo me encargué de juntar las hojas que había en la calle, hice una montaña y ahora lleva varios días en el mismo lugar. ¿Qué pasa si llueve fuerte?” dijo Laura a Ayacuchoaldia.com.ar

Por su parte, Mirta, de la zona de España e Yrigoyen, también se quejó. “Tenemos la boca de tormenta en la esquina y no ves nunca a nadie del municipio limpiando. Llega a llover como dicen que va a llover y ahí te quiero ver. Eso sí, para cobrarte los impuestos, ahí están al toque”.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta (ver aparte), por lluvias fuertes y vientos, que agravaría la situación haciendo que los árboles se desprendan más rápido de sus hojas y de darse precipitaciones abundantes en escasos períodos, los inconvenientes con la acumulación de agua podrían reiterarse en diferentes puntos de la ciudad.