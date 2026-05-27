Preocupa el cierre de locales comerciales en Mar del Plata

27 mayo, 2026 Pablo Tusq destacados, Zonales y Regionales 0
Un relevamiento realizado por la UCIP detectó que actualmente hay 190 locales cerrados o vacantes en distintos corredores comerciales de la ciudad.
📍 El estudio analizó más de 2.400 comercios en diez zonas comerciales y reveló fuertes diferencias entre sectores. Juan B. Justo aparece como el corredor más afectado, seguido por 12 de Octubre.
🛍️ En contraste, zonas como Alem y Tejedor muestran menores niveles de vacancia y una actividad comercial más sostenida.
📊 Desde la entidad señalaron que el objetivo del informe es entender cómo se distribuye la actividad comercial en la ciudad y detectar las distintas realidades que atraviesa cada corredor.
N. de la R; fuente Canal 10 – Foto canal 8, Mar del Plata.

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