Porqué feedlots chicos y grandes automatizan la alimentación

En un negocio donde la alimentación representa la mayor parte del costo de producción, una problemática crucial es sistematizar la preparación de la comida. Tres empresarios, el productor Marcos Castaldi, que engorda 2.000 cabezas propias, y los hoteleros Ignacio Calderón de “El 29” y Diego Nicola de “Las Chilcas”, que atienden más de 20.000 cabezas, son algunos de los 14 feedloteros que ya adoptaron el ‘Sistema Silk’ para automatizar la operatoria. Hoy comparten sus experiencias en Valor Carne: ¿será una tecnología “estrella” para la ganadería intensiva?

“De feedlot a industria”

“En nuestro negocio la sistematización es clave porque los clientes se han profesionalizado mucho”, dijo el MV Diego Nicola, gerente de “Las Chilcas”, norte de Córdoba, que con una capacidad instalada de 21 mil cabezas hace hotelería para frigoríficos exportadores.

Y agregó: “Adoptamos Silk hace un año y medio porque teníamos un cuello de botella en la carga de la premezcla. El sistema nos ayudó a ser eficientes en el control del producto y en la operatoria del patio de comidas. Pasó a ser un feedlot con procesos controlados”.

Esta tecnología, desarrollada por las empresas Teknal y Porta Hnos, se basa en una premezcla líquida y en la digitalización de la logística y dosificación del producto. “Antes usábamos un premix de muy buena calidad, pero era una harina y el manejo era engorroso. El operario se tenía que bajar del tractor, calcular los kilos a incluir, pesarlos; cargarlos en la pala, luego en los mixers fijos y finalmente en el camión para ser distribuidos. Todo eso eran tiempos que se perdían”, recordó Nicola.

Con esa dinámica, el establecimiento había identificado un error del 6-7% en la carga del producto por fallas humanas y falta de precisión de la balanza del mixer. “Si bien la premezcla se incluye en dosis bajas, es el ingrediente más caro de la dieta”, advirtió.

Ahora, tras hacer la lectura de comederos tres veces por día, se envía la prescripción al patio de comidas y la recibe el ‘mixero’ en una tablet. “La orden le dice, por ejemplo, que tiene que cargar 1.000 kg de maíz y 250 litros de premezcla. Entonces, cuando termina con el grano, el sistema le prende el caudalímetro y le tira esos litros adentro del mixer con exactitud. Todo es automático”, explicó.

Para Nicola otra ventaja es que, al operar con una premezcla líquida completa -con micro y macronutrientes, y monensina- se moja el maíz y el producto queda mejor distribuido dentro de la ración. “Sabemos que toda la tropa recibe lo mismo en cada bocado y eso nos respalda frente a los clientes”, finalizó.

“Stock bajo control”

Otro hotelero que encontró una solución en Silk es el Ing. Agr. Ignacio Calderón, encargado del feedlot “El 29”, al sur de Córdoba.

“El desafío de la premezcla en harina era que teníamos que estar controlando cuánto entró, cuánto se dio de comer y cuánto quedó. Esto ocurre con todos los insumos, pero es más problemático en los de mayor valor. No es lo mismo una merma de 10 kilos en una carga de maíz que en una de un núcleo”, planteó.

“El 29” tiene una capacidad para 23.000 animales y está lleno los 365 días del año, lo cual sumaba dificultados operativas. “Para dar de comer, utilizábamos 6.000 kilos de premix por día, no podíamos hacerlo en bolsa porque era extremadamente lento, lo teníamos que manejar a granel. Pero en un silo o en un depósito había que confiar en herramientas de medición poco precisas”, rememoró. Y prosiguió: “Luego, había que dosificarlo con un chimango y pesarlo en la balanza del mixer, que tiene un margen de error no menor al 5%”.

En concreto, la falta de control exacto del consumo de premezcla generaba incertidumbre en un negocio de números muy finitos. “Si sobreestimábamos los costos, podíamos quedar fuera de competencia y si los subestimábamos, se trabajaba sin recuperar el margen”, alertó.

Así las cosas, la adopción de Silk revolucionó la operatoria del establecimiento. “En primer lugar pasamos a utilizar una premezcla líquida completa, una suspensión coloidal que se mantiene siempre estable. Con esto podemos almacenarla en tanques y moverla a través de cañerías y bombas propulsoras. Y usar un dosificador de flujo, que es mucho más preciso que una balanza”, sostuvo Calderón, subrayando que así el error de stock, que antes alcanzaba hasta un 10%, se minimizó al 1%.

¿Cuándo empezaron con Silk? “Hace cuatro años, primero con un tanque y luego incorporamos otro, lo que nos permite trabajar con dos formulaciones distintas para atender animales con diferentes necesidades. Por ejemplo, podemos incluir virginiamicina y urea que tienen alto costo y se deben suministrar en cantidades muy pequeñas y justas”, comentó.

Finalmente, Calderón se refirió a la adopción de esta tecnología llave en mano. “Compramos todo el paquete, nos dieron facilidades y desde Teknal hacen el seguimiento y la reposición del producto. A nivel empresarial, el cambio más importante es que hoy sabemos qué estamos utilizando y cuáles son nuestros costos para armar la comida”, destacó.

“Eficiencia en pequeña escala”

Marcos Castaldi cuenta con un campo familiar mixto al sur de Córdoba y está al frente de los corrales de engorde para 2.000 cabezas. “Compramos invernada en la Cuenca del Salado a proveedores fijos y vendemos en forma directa a carnicerías tipo boutique de Río Cuarto, en donde se exige calidad. Hacemos vaquillonas de 310-320 kg y novillos de 370-380 kg y nos pagan un plus por tener nuestra mercadería en sus góndolas”, contó.

¿Cómo se interesaron en SILK? “Empezamos con el feedlot en 2012, me gusta mucho la actividad, pero llegó un momento en que las premezclas en bolsa me habían cansado, perdíamos mucho tiempo”, respondió, agregando que además cuando hacían los cierres de inventario no coincidían con la cantidad de insumo utilizado.

“Estamos hablando de un núcleo que se usa para balancear la dieta, o sea, es importante en la performance de la hacienda, que es el diferencial de nuestro negocio”, indicó.

En ese momento, “la gente de Teknal, nos dijo: ‘existe este sistema, es ambicioso para la cantidad de animales que ustedes tienen, pero se gana en eficiencia’. De cualquier modo, nos dieron facilidades y terminó siendo accesible”, reveló.

Castaldi recapituló que habían analizado la posibilidad de traer el alimento a granel, pero necesitaban invertir en un depósito para descargar el alimento. “Los costos de Silk eran mayores, pero entendíamos que era algo preciso, que funciona apretando un botón desde un celular y que siempre cae una dosis exacta”, pormenorizó.

“Sí, era ambicioso, pero decimos ir directamente a los que nos da la seguridad de lograr raciones homogéneas y que, a su vez, podemos controlar fácilmente”, subrayó el productor, refiriéndose a que el sistema muestra en tiempo real con cuánto stock empiezan el día y con cuánto lo terminan.

Para finalizar Castaldi resaltó que fue uno de primeros en adoptar la tecnología. “Incorporamos Silk hace seis años. Obviamente, a mayor escala, resulta más económico, pero dije: ‘metámosle para adelante’, de entrada. Hoy sabemos que la eficiencia es importante para cualquier tamaño de feedlot, nos ayuda a estandarizar la calidad de la carne”, concluyó.

N, de la R Por Ing. Agr. Liliana Rosenstein, Editora de Valor Carne