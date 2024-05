Por la 5ta fecha del Pre Federal – Estrada perdió 3 a 2 de local, ante Atlético Maipú

Este jueves por la noche se jugó la 5º fecha de la clasificación al Regional Amateur, que organiza la Federación Bonaerense Pampeana de Fútbol.

Estrada con transmisión de La 95.3 y su equipo 4-3-3, cayó ante el elenco maipuense por 3 a 2. Igualmente, el conjunto ayacuchense lograría clasificar, pero en el segundo lugar con este resultado adverso.

Síntesis

Estadio Municipal ; «Dr. José A. Barbieri»

Arbitro; Facundo Alvez de Gral. Madariaga.

ESTRADA de Ayacucho 2 – N. Martiarena, F. Orsini, A. Barth, M. O Caballero, Juan Pereyra; F. Fernández, J. C Altube, M. Caballero, A. Guevara, J. P. Etcheverry y U. Colavita. DT Fernando Aguiar.

ATLETICO de Maipú 3; Tomas Fagoaga, Juan Cruz Cardozo, Manuel Ortiz, Leonardo Aranciaga, Gastón Marín, Luciano Landi, Lukas Reinaga, Angel Albelo, Ramiro Bosqued, Ezequiel Planicig y Eduardo Mora. DT Juan José Ramírez.

Goles; 16 PT Adrián Guevara -E-, 18 PT Manuel Ortiz de penal -AM-, 40 PT juan Pablo Etcheverry -E-. 6 ST Eduardo Mora -AM- y 27 ST Angel Albelo – AM-.

Expulsado: 44 ST F. Orsini -E-.

Cambios; Kevin Soto x Juan pereyra, G. Scandroli x U. Colavita, Simón Sferra x J. P. Etcheverri y B. Alavarez x M. Caballero -E-.

Alex Uribe x J. C Cardoso, Octavio Bertarrelli x Luciano Landi, y Walter ramírez x Ezequiel Planicig – AM-.

N. de la R; por ayacuchoalia.com.ar – Fotos Jorge galzadet FM La 95.3.