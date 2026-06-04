Por dónde ver los partidos del Mundial?

4 junio, 2026 Redacción Deportes, deportes DIA, destacados 0

Una semana queda para el inicio del Mundial de Fútbol que se jugará en México, EEUU y Canadá, en donde la Selección Argentina defenderá el título conseguido en Qatar. Y la cuestión de poder mirarlos a través de la tele resulta una incógnita, al menos para quienes no tengan DirecTV o con su plataforma DGO, que es la empresa que tiene derechos para la totalidad de los partidos.

Tanto TyC Sport como Telefé, Disney+ y la TV pública se reparten buena parte de los encuentros. Aquí el detalle:

TyC Sports: transmitirá 52 partidos, entre ellos todos los de la Selección Argentina. En la fase de grupos, la grilla confirmada incluye:

  • 11/06 – 23:00 | Corea del Sur vs. República Checa
  • 12/06 – 22:00 | Estados Unidos vs. Paraguay
  • 13/06 – 01:00 | Australia vs. Turquía
  • 13/06 – 22:00 | Haití vs. Escocia
  • 14/06 – 17:00 | Países Bajos vs. Japón
  • 14/06 – 23:00 | Suecia vs. Túnez
  • 15/06 – 16:00 | Bélgica vs. Egipto
  • 15/06 – 19:00 | Uruguay vs. Arabia Saudita
  • 15/06 – 22:00 | Irán vs. Nueva Zelanda
  • 16/06 – 19:00 | Irak vs. Noruega
  • 16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia
  • 17/06 – 01:00 | Austria vs. Jordania
  • 17/06 – 17:00 | Inglaterra vs. Croacia
  • 17/06 – 20:00 | Ghana vs. Panamá
  • 17/06 – 23:00 | Uzbekistán vs. Colombia
  • 18/06 – 13:00 | República Checa vs. Sudáfrica
  • 18/06 – 22:00 | México vs. Corea del Sur
  • 19/06 – 16:00 | Estados Unidos vs. Australia
  • 19/06 – 21:30 | Brasil vs. Haití
  • 20/06 – 14:00 | Países Bajos vs. Suecia
  • 20/06 – 17:00 | Alemania vs. Costa de Marfil
  • 21/06 – 13:00 | España vs. Arabia Saudita
  • 21/06 – 16:00 | Nueva Zelanda vs. Egipto
  • 22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria
  • 22/06 – 21:00 | Noruega vs. Senegal
  • 23/06 – 14:00 | Portugal vs. Uzbekistán
  • 23/06 – 20:00 | Croacia vs. Panamá
  • 24/06 – 16:00 | Suiza vs. Canadá
  • 24/06 – 19:00 | Marruecos vs. Haití
  • 24/06 – 22:00 | Sudáfrica vs. Corea del Sur
  • 25/06 – 17:00 | Ecuador vs. Alemania
  • 25/06 – 20:00 | Japón vs. Suecia
  • 25/06 – 23:00 | Turquía vs. Estados Unidos
  • 26/06 – 16:00 | Noruega vs. Francia
  • 26/06 – 21:00 | Uruguay vs. España
  • 27/06 – 00:00 | Egipto vs. Irán
  • 27/06 – 18:00 | Inglaterra vs. Panamá
  • 27/06 – 20:30 | RD Congo vs. Uzbekistán
  • 27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania

Telefe: llega al Mundial con 32 partidos, con foco en la Selección y los equipos latinoamericanos y europeos de mayor peso. Los 22 encuentros de fase de grupos ya confirmados son:

  • 11/06 – 16:00 | México vs. Sudáfrica (Partido inaugural).
  • 12/06 – 22:00 | Estados Unidos vs. Paraguay
  • 13/06 – 19:00 | Brasil vs. Marruecos
  • 14/06 – 17:00 | Países Bajos vs. Japón
  • 14/06 – 20:00 | Ecuador vs. Costa de Marfil
  • 15/06 – 19:00 | Uruguay vs. Arabia Saudita
  • 16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia
  • 17/06 – 17:00 | Inglaterra vs. Croacia
  • 18/06 – 16:00 | Suiza vs. Bosnia
  • 19/06 – 19:00 | Escocia vs. Marruecos
  • 20/06 – 17:00 | Alemania vs. Costa de Marfil
  • 21/06 – 13:00 | España vs. Arabia Saudita
  • 21/06 – 19:00 | Uruguay vs. Cabo Verde
  • 22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria
  • 23/06 – 14:00 | Portugal vs. Uzbekistán
  • 23/06 – 17:00 | Inglaterra vs. Ghana
  • 24/06 – 19:00 | Escocia vs. Brasil
  • 25/06 – 17:00 | Ecuador vs. Alemania
  • 25/06 – 23:00 | Paraguay vs. Australia
  • 26/06 – 16:00 | Noruega vs. Francia
  • 26/06 – 21:00 | Uruguay vs. España
  • 27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania

Disney+: esta plataforma paga, transmite la señal de ESPN, y además de los partidos de la Selección Argentina, también hará hincapié en los cotejos de los equipos sudamericanos.

  • 11/06 – 16:00 | México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)
  • 14/06 – 20:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador
  • 15/06 – 19:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay
  • 16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia
  • 17/06 – 23:00 | Uzbekistán vs. Colombia
  • 20/06 – 21:00 | Curazao vs. Ecuador
  • 21/06 – 19:00 | Uruguay vs. Cabo Verde
  • 22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria
  • 23/06 – 23:00 | Congo vs. Colombia
  • 25/06 – 17:00 | Ecuador vs. Alemania
  • 26/06 – 21:00 | Uruguay vs. España
  • 27/06 – 20:30 | Colombia vs. Portugal
  • 27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania

 

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