Por dónde ver los partidos del Mundial?

Una semana queda para el inicio del Mundial de Fútbol que se jugará en México, EEUU y Canadá, en donde la Selección Argentina defenderá el título conseguido en Qatar. Y la cuestión de poder mirarlos a través de la tele resulta una incógnita, al menos para quienes no tengan DirecTV o con su plataforma DGO, que es la empresa que tiene derechos para la totalidad de los partidos.

Tanto TyC Sport como Telefé, Disney+ y la TV pública se reparten buena parte de los encuentros. Aquí el detalle:

TyC Sports: transmitirá 52 partidos, entre ellos todos los de la Selección Argentina. En la fase de grupos, la grilla confirmada incluye:

11/06 – 23:00 | Corea del Sur vs. República Checa

12/06 – 22:00 | Estados Unidos vs. Paraguay

13/06 – 01:00 | Australia vs. Turquía

13/06 – 22:00 | Haití vs. Escocia

14/06 – 17:00 | Países Bajos vs. Japón

14/06 – 23:00 | Suecia vs. Túnez

15/06 – 16:00 | Bélgica vs. Egipto

15/06 – 19:00 | Uruguay vs. Arabia Saudita

15/06 – 22:00 | Irán vs. Nueva Zelanda

16/06 – 19:00 | Irak vs. Noruega

16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia

17/06 – 01:00 | Austria vs. Jordania

17/06 – 17:00 | Inglaterra vs. Croacia

17/06 – 20:00 | Ghana vs. Panamá

17/06 – 23:00 | Uzbekistán vs. Colombia

18/06 – 13:00 | República Checa vs. Sudáfrica

18/06 – 22:00 | México vs. Corea del Sur

19/06 – 16:00 | Estados Unidos vs. Australia

19/06 – 21:30 | Brasil vs. Haití

20/06 – 14:00 | Países Bajos vs. Suecia

20/06 – 17:00 | Alemania vs. Costa de Marfil

21/06 – 13:00 | España vs. Arabia Saudita

21/06 – 16:00 | Nueva Zelanda vs. Egipto

22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria

22/06 – 21:00 | Noruega vs. Senegal

23/06 – 14:00 | Portugal vs. Uzbekistán

23/06 – 20:00 | Croacia vs. Panamá

24/06 – 16:00 | Suiza vs. Canadá

24/06 – 19:00 | Marruecos vs. Haití

24/06 – 22:00 | Sudáfrica vs. Corea del Sur

25/06 – 17:00 | Ecuador vs. Alemania

25/06 – 20:00 | Japón vs. Suecia

25/06 – 23:00 | Turquía vs. Estados Unidos

26/06 – 16:00 | Noruega vs. Francia

26/06 – 21:00 | Uruguay vs. España

27/06 – 00:00 | Egipto vs. Irán

27/06 – 18:00 | Inglaterra vs. Panamá

27/06 – 20:30 | RD Congo vs. Uzbekistán

27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania

Telefe: llega al Mundial con 32 partidos, con foco en la Selección y los equipos latinoamericanos y europeos de mayor peso. Los 22 encuentros de fase de grupos ya confirmados son:

11/06 – 16:00 | México vs. Sudáfrica (Partido inaugural).

12/06 – 22:00 | Estados Unidos vs. Paraguay

13/06 – 19:00 | Brasil vs. Marruecos

14/06 – 17:00 | Países Bajos vs. Japón

14/06 – 20:00 | Ecuador vs. Costa de Marfil

15/06 – 19:00 | Uruguay vs. Arabia Saudita

16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia

17/06 – 17:00 | Inglaterra vs. Croacia

18/06 – 16:00 | Suiza vs. Bosnia

19/06 – 19:00 | Escocia vs. Marruecos

20/06 – 17:00 | Alemania vs. Costa de Marfil

21/06 – 13:00 | España vs. Arabia Saudita

21/06 – 19:00 | Uruguay vs. Cabo Verde

22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria

23/06 – 14:00 | Portugal vs. Uzbekistán

23/06 – 17:00 | Inglaterra vs. Ghana

24/06 – 19:00 | Escocia vs. Brasil

25/06 – 17:00 | Ecuador vs. Alemania

25/06 – 23:00 | Paraguay vs. Australia

26/06 – 16:00 | Noruega vs. Francia

26/06 – 21:00 | Uruguay vs. España

27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania

Disney+: esta plataforma paga, transmite la señal de ESPN, y además de los partidos de la Selección Argentina, también hará hincapié en los cotejos de los equipos sudamericanos.

11/06 – 16:00 | México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)

14/06 – 20:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador

15/06 – 19:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay

16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia

17/06 – 23:00 | Uzbekistán vs. Colombia

20/06 – 21:00 | Curazao vs. Ecuador

21/06 – 19:00 | Uruguay vs. Cabo Verde

22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria

23/06 – 23:00 | Congo vs. Colombia

25/06 – 17:00 | Ecuador vs. Alemania

26/06 – 21:00 | Uruguay vs. España

27/06 – 20:30 | Colombia vs. Portugal

27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania