Por dónde ver los partidos del Mundial?

Una semana queda para el inicio del Mundial de Fútbol que se jugará en México, EEUU y Canadá, en donde la Selección Argentina defenderá el título conseguido en Qatar. Y la cuestión de poder mirarlos a través de la tele resulta una incógnita, al menos para quienes no tengan DirecTV o con su plataforma DGO, que es la empresa que tiene derechos para la totalidad de los partidos.
Tanto TyC Sport como Telefé, Disney+ y la TV pública se reparten buena parte de los encuentros. Aquí el detalle:
TyC Sports: transmitirá 52 partidos, entre ellos todos los de la Selección Argentina. En la fase de grupos, la grilla confirmada incluye:
- 11/06 – 23:00 | Corea del Sur vs. República Checa
- 12/06 – 22:00 | Estados Unidos vs. Paraguay
- 13/06 – 01:00 | Australia vs. Turquía
- 13/06 – 22:00 | Haití vs. Escocia
- 14/06 – 17:00 | Países Bajos vs. Japón
- 14/06 – 23:00 | Suecia vs. Túnez
- 15/06 – 16:00 | Bélgica vs. Egipto
- 15/06 – 19:00 | Uruguay vs. Arabia Saudita
- 15/06 – 22:00 | Irán vs. Nueva Zelanda
- 16/06 – 19:00 | Irak vs. Noruega
- 16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia
- 17/06 – 01:00 | Austria vs. Jordania
- 17/06 – 17:00 | Inglaterra vs. Croacia
- 17/06 – 20:00 | Ghana vs. Panamá
- 17/06 – 23:00 | Uzbekistán vs. Colombia
- 18/06 – 13:00 | República Checa vs. Sudáfrica
- 18/06 – 22:00 | México vs. Corea del Sur
- 19/06 – 16:00 | Estados Unidos vs. Australia
- 19/06 – 21:30 | Brasil vs. Haití
- 20/06 – 14:00 | Países Bajos vs. Suecia
- 20/06 – 17:00 | Alemania vs. Costa de Marfil
- 21/06 – 13:00 | España vs. Arabia Saudita
- 21/06 – 16:00 | Nueva Zelanda vs. Egipto
- 22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria
- 22/06 – 21:00 | Noruega vs. Senegal
- 23/06 – 14:00 | Portugal vs. Uzbekistán
- 23/06 – 20:00 | Croacia vs. Panamá
- 24/06 – 16:00 | Suiza vs. Canadá
- 24/06 – 19:00 | Marruecos vs. Haití
- 24/06 – 22:00 | Sudáfrica vs. Corea del Sur
- 25/06 – 17:00 | Ecuador vs. Alemania
- 25/06 – 20:00 | Japón vs. Suecia
- 25/06 – 23:00 | Turquía vs. Estados Unidos
- 26/06 – 16:00 | Noruega vs. Francia
- 26/06 – 21:00 | Uruguay vs. España
- 27/06 – 00:00 | Egipto vs. Irán
- 27/06 – 18:00 | Inglaterra vs. Panamá
- 27/06 – 20:30 | RD Congo vs. Uzbekistán
- 27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania
Telefe: llega al Mundial con 32 partidos, con foco en la Selección y los equipos latinoamericanos y europeos de mayor peso. Los 22 encuentros de fase de grupos ya confirmados son:
- 11/06 – 16:00 | México vs. Sudáfrica (Partido inaugural).
- 12/06 – 22:00 | Estados Unidos vs. Paraguay
- 13/06 – 19:00 | Brasil vs. Marruecos
- 14/06 – 17:00 | Países Bajos vs. Japón
- 14/06 – 20:00 | Ecuador vs. Costa de Marfil
- 15/06 – 19:00 | Uruguay vs. Arabia Saudita
- 16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia
- 17/06 – 17:00 | Inglaterra vs. Croacia
- 18/06 – 16:00 | Suiza vs. Bosnia
- 19/06 – 19:00 | Escocia vs. Marruecos
- 20/06 – 17:00 | Alemania vs. Costa de Marfil
- 21/06 – 13:00 | España vs. Arabia Saudita
- 21/06 – 19:00 | Uruguay vs. Cabo Verde
- 22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria
- 23/06 – 14:00 | Portugal vs. Uzbekistán
- 23/06 – 17:00 | Inglaterra vs. Ghana
- 24/06 – 19:00 | Escocia vs. Brasil
- 25/06 – 17:00 | Ecuador vs. Alemania
- 25/06 – 23:00 | Paraguay vs. Australia
- 26/06 – 16:00 | Noruega vs. Francia
- 26/06 – 21:00 | Uruguay vs. España
- 27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania
Disney+: esta plataforma paga, transmite la señal de ESPN, y además de los partidos de la Selección Argentina, también hará hincapié en los cotejos de los equipos sudamericanos.
- 11/06 – 16:00 | México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)
- 14/06 – 20:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador
- 15/06 – 19:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay
- 16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia
- 17/06 – 23:00 | Uzbekistán vs. Colombia
- 20/06 – 21:00 | Curazao vs. Ecuador
- 21/06 – 19:00 | Uruguay vs. Cabo Verde
- 22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria
- 23/06 – 23:00 | Congo vs. Colombia
- 25/06 – 17:00 | Ecuador vs. Alemania
- 26/06 – 21:00 | Uruguay vs. España
- 27/06 – 20:30 | Colombia vs. Portugal
- 27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania
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