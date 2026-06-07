Pila – Exitoso operativo por abigeato

EXITOSO OPERATIVO POR ABIGEATO EN PILA

Un importante trabajo conjunto entre las cámaras de monitoreo y las fuerzas policiales permitió esclarecer un hecho de abigeato ocurrido en la ciudad de Pila.

En ese marco, se destacó la labor realizada por efectivos del CPR y de la Estación de Policía Comunal, quienes llevaron adelante distintas tareas investigativas que permitieron avanzar rápidamente en la causa.

Como resultado de la investigación, se concretaron allanamientos en Pila, en General Belgrano y también en el conurbano bonaerense. Además, una persona oriunda de la localidad quedó a disposición de la Justicia.

Desde las autoridades remarcaron la importancia de la realización de la denuncia por parte de los damnificados y el aporte fundamental de las cámaras de seguridad, herramientas que fueron clave para esclarecer el hecho junto al accionar policial.

N. de la R; fuente Mirada Central.