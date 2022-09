Pelota a paleta de la mejor – Este domingo 11 de Septiembre en Ayacucho

Bueno queridos amigos Pelotaris ya está todo encaminado para el fin de semana esperarlos de la mejor manera, arrancamos desde el sábado con desafíos desde temprano hasta q se termine el día para llegar al domingo con la frutilla del postre el desafío del año Facundo Andreasen Alfredo Puly Villegas vs Federico Isaia Juan Firpo preliminar confirmado mata seco- manu sosa y Darío lima vs Franco Garcia Guille Osorio no te lo podés perder te esperamos con el mejor asado y el mejor servicio de cantina, vamos a vivir una tremenda fiesta Pelotari, si te lo perdés estás re locoooo papaaaa.