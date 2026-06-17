+ Pedro José Savarese «Cholo» – Q.E.P.D.

Falleció en nuestra ciudad este martes 17 de Junio a la edad de 88 años, Pedro José Savarese “Cholo”. Su esposa Norma R. Tótaro; sus hijas Marcela y Natalia; sus hijos políticos Eduardo y Daniel; su hermana política Mabel Judith Tótaro; sus nietos Luisina y Juan Ignacio; junto a demás deudos, participan de su fallecimiento. Sus restos son velados en Casa Urresti, San Martín 942´, y serán inhumados en el Cementerio Municipal hoy miércoles a las 11 horas, previo oficio religioso en sala velatoria. Casa de duelo: España 881.

Servicio a cargo de Casa Urresti.