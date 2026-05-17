Pasó River Plate en la LPF y será finalista / Este domingo Argentinos – Belgrano

La Liga Profesional de Fútbol presenta día y horario de las Semifinales del Torneo Apertura Mercado Libre.
Sábado 16 de mayo
River (2°B) 1 – 0 Rosario Central (4°B)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Laura Fortunato
Domingo 17 de mayo
17.00 Argentinos (3°B) – Belgrano (5°B) -TNT Sports / ESPN Premium –
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Cristian Navarro
Cuarto árbitro: Andrés Gariano
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gastón Suárez
Las instancias de Semifinal se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas.
En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c) del Reglamento General de AFA.
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