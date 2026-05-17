Pasó River Plate en la LPF y será finalista / Este domingo Argentinos – Belgrano

La Liga Profesional de Fútbol presenta día y horario de las Semifinales del Torneo Apertura Mercado Libre.



Sábado 16 de mayo

River (2°B) 1 – 0 Rosario Central (4°B)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Laura Fortunato

Domingo 17 de mayo

17.00 Argentinos (3°B) – Belgrano (5°B) -TNT Sports / ESPN Premium –

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Cristian Navarro

Cuarto árbitro: Andrés Gariano

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez

Las instancias de Semifinal se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas.

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c) del Reglamento General de AFA.