Parte Policial de Prensa de la Policía Comunal al martes 23 de Julio de 2024

PARTE DE PRENSA – P O L I C I A L E S

INFRACCION DE FIESTA CLANDESTINA

Dia viernes por la madrugada personal policial junto a personal del Área de Inspección del Municipio de esta localidad, procedieron a infraccionar el evento. Dicha fiesta se realizó en cercanías de las calles Güemes y Av. Bavio.

APREHENDIDO POR COMPARENDO COMPULSIVO

Dia Domingo en por la noche personal de este elemento en recorrida en arterias Irigoyen y 25 de Mayo este medio, proceden a identificar a masculino, el cual tras ser cursado vía radial, sobre este pesa un Comparendo compulsivo a requerimiento del Juzgado en lo Correccional Nro. 2 del Dpto Judicial de Dolores, quedando el mismo a disposición del magistrado interviniente.

Averiguación causal de muerte

Dia lunes en horas de la tarde personal policial acudió a llamado en calles España y Colon de este medio, lugar donde un masculino de joven edad, se habría quitado la vida. Personal de esta dependencia bajo órdenes de la Ayudantía de Fiscal dio inicio a actuaciones caratuladas Averiguación causales de muerte, policía científica realizo diligencias de rigor.

T R A N S I T O

ACCIDENTE DE TRANSITO SIN VICTIMAS

El día sábado en horas de la madrugada un vehículo de la marca Volkswagen modelo Trend de color blanco conducido por parte de un masculino oriundo de esta localidad colisiono contra el frente de una casa sita en calles 25 de Mayo y Arroyo de este medio, personal de transito acudió junto a personal policial. El conductor fue trasladado al nosocomio local fines mantenerlo en observación. Se labran actuaciones caratuladas Lesiones por accidente con intervención del Dpto Judicial de Dolores.

SE CONTINUA CON LOS CONTROLES VEHICULARES EN LA CIUDAD

Este lunes por la tarde se procedió a realizar controles en los accesos de esta ciudad recordando a los ciudadanos de este localidad, que deberán llevar consigo toda la documentación del vehículo, así evitar demoras en los controles, como así también se recomienda el uso de cinturones de seguridad.

ALERTA ESTAFAS TELEFONICAS

Como lo venimos advirtiendo y considerando no menos importante recordar a la población de nuestra ciudad; se continúan perpetrando intentos de ESTAFAS TELEFONICAS. Por tal motivo se aconseja estar atentos a las nuevas modalidades de los delincuentes que insistentemente modifican los artilugios para cometer este tipo de delitos.

RECUERDE:

Al activar actualización en dispositivos móviles (celulares, Tablet, etc.) leer bien y asegurarse que no se trate de algún programa malicioso o de trampas para habilitar a los malvivientes que accedan a información personal.

Al responder encuestas relacionadas con el acto eleccionario, los perpetradores pueden aprovechar a recabar información personal, por tal motivo evite tal circunstancia.-

Tomar los recaudos para alertar a los adultos mayores, quienes son las victimas de preferencia de este tipo de delincuentes, conforme a los puntos que a continuación se enuncian:

Ante el llamado a teléfonos fijos o teléfonos celulares provenientes de alguna EMPRESAS PRIVADAS, o entes gubernamentales como ANSES, AFIP, ARBA, ENTIDADES BANCARIAS, GREMIOS, ETC, donde requieran datos personales u otra información, NO BRINDARLAS. Dirigirse personalmente o realizar una llamada telefónica para asegurarse que es real y no se trate de un fraude.-