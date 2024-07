Parte Oficial de Prensa de la policía Comunal al miércoles 17 de Julio de 2024

PARTE DE PRENSA

Aprehendido por agredir a otro masculino

Dia domingo en horas de la madrugada un masculino mayor de edad, agredió sin motivo alguno a otro masculino mayor de edad, que se desplazaba por la vía pública en cercanías de las calles Sáenz Peña e Irigoyen, el cual tras el golpe debió ser hospitalizado encontrándose en observación. Respecto al masculino agresor inmediatamente fue aprendido y puesto a disposición de la Fiscalía de Intervención, bajo la caratula de Lesiones, siendo notificado de la formación de la causa.

ACCIDENTE y LESIONES

Misma fecha en horas de la madrugada en las intersecciones de las calles A. del Valle y 9 de Julio de esta localidad, personal policial encontrándose en recorrida, es embestido por parte de un vehículo particular conducido por un masculino en estado aparente de haber consumido alcohol, ante ello se comisiona ambulancia y personal de Transito de esta Ciudad, el conductor del rodado marca Peugeot fue derivado al Nosocomio local a los fines de realizarle los controles ante el accidente y en cuanto al personal policial, estos salieron ilesos. Mantenida comunicación Magistrado en turno dispuso se incoen actuaciones de rigor, procediéndose al secuestro de ambos vehículos.

SE CONTINÚA CON LOS CONTROLES VEHICULARES EN LA CIUDAD

Dia de ayer por la tarde se procedió a realizar controles en los accesos de esta ciudad recordando a los ciudadanos de este localidad, que deberán llevar consigo toda la documentación del vehículo, así evitar demoras en los controles, como así también se recomienda el uso de cinturones de seguridad, debiendo asimismo respectar en la ciudad la velocidad permitida en vía urbana es de 20 km por hora.-

ALERTA ESTAFAS TELEFONICAS

Como lo venimos advirtiendo y considerando no menos importante recordar a la población de nuestra ciudad; se continúan perpetrando intentos de ESTAFAS TELEFONICAS. Por tal motivo se aconseja estar atentos a las nuevas modalidades de los delincuentes que insistentemente modifican los artilugios para cometer este tipo de delitos.

RECUERDE:

Al activar actualización en dispositivos móviles ( celulares, Tablet, etc ) leer bien y asegurarse que no se trate de algún programa malicioso o de trampas para habilitar a los malvivientes que accedan a información personal.

Al responder encuestas relacionadas con el acto eleccionario, los perpetradores pueden aprovechar a recabar información personal, por tal motivo evite tal circunstancia.-

Tomar los recaudos para alertar a los adultos mayores, quienes son las victimas de preferencia de este tipo de delincuentes, conforme a los puntos que a continuación se enuncian:

Ante el llamado a teléfonos fijos o teléfonos celulares provenientes de alguna EMPRESAS PRIVADAS, o entes gubernamentales como ANSES, AFIP, ARBA, ENTIDADES BANCARIAS, GREMIOS, ETC, donde requieran datos personales u otra información, NO BRINDARLAS. Dirigirse personalmente o realizar una llamada telefónica para asegurarse que es real y no se trate de un fraude.