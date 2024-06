Parte de prensa policial al miércoles 19 de Junio de 2024

DENUNCIAS

HURTO Y LESIONES

Sábado pasado en horas de la madrugada, un masculino en cercanías de la calle Rivadavia fue víctima de agresiones físicas como así tambien víctima del hurto de su celular, ante ello personal de este elemento junto a GTO proceden a dar con el autor del hecho. Mantenida comunicación Fiscalía en turno dispuso incoarse actuaciones de rigor.

ROBO Y DAÑOS EN SU VEHICULO

Dia domingo pasado un vecino de esta localidad fue víctima de robo de efectos del interior de su camioneta marca Toyota Hilux de color bordo oscuro, siendo que además le provocan daños considerables en el interior del rodado, se incoan actuaciones de rigor con intervención de Fiscalía en turno del Dpto Judicial de Dolores.-

ORDEN DE ALLANAMIENTO Y DETENCION DE MASCULINO

Dia de ayer horas de la tarde personal del Servicio Penitenciario Bonaerense junto a personal de este elemento, procedieron a la detención de un masculino no residente de Ayacucho, el cual había fijado domicilio en esta localidad, que se encontraba cumpliendo un arresto domiciliario con una pulsera colocada por el mismo Servicio Penitenciario, y ante una nueva denuncia le fue revocado el beneficio, procediéndose a la detención del mismo, siendo trasladado a la Unidad 44 de Mar del Plata quedando a disposición de Juzgado en lo Correccional Nro. 1 de Mar del Plata.

ACCIDENTES DE TRANSITO

PROBLEMAS CON POSTE DE LUZ

Dia de ayer personal policial acudió ha llamado en calles Murgier y Ameghino de este medio, lugar donde un poste de luz comenzó a tener problemas eléctricos. Personal de Edea acude al lugar

COLISION DE RODADOS

Dia sábado pasado dos vehículos colisionaron en calles Irigoyen y Vilardaga de esta localidad, siendo una camioneta y otra utilitaria, ambos conductores salieron ilesos.-

ACCIDENTE ENTRE Y MOTOCICLETA Y AUTO

Misma fecha del dia sábado, en horas de la tardes una moto colisiono con un vehículo marca Chevrolet Corsa color negro, siendo su propietario vecino de esta ciudad, y que el motociclista se dio a la fuga tras el siniestro, el cual era un masculino de joven edad estaría siendo identificado, el cual tras el impacto se retiró caminando del lugar. Esto ocurrió en calles Mitre y Primero de Mayo. Se iniacian actuaciones con conocimiento del Dpto Judicial de Dolores.-

ACCIDENTE ENTRE 2 VEHICULOS SIN LESIONES

El pasado Miércoles en horas de la madrugada 2 vehículos colisionaron en calles 25 de Mayo e Irigoyen, sus conductores no fueron víctimas de lesiones.

ALERTA ESTAFAS TELEFONICAS

Como lo venimos advirtiendo y considerando no menos importante recordar a la población de nuestra ciudad; se continúan perpetrando intentos de ESTAFAS TELEFONICAS. Por tal motivo se aconseja estar atentos a las nuevas modalidades de los delincuentes que insistentemente modifican los artilugios para cometer este tipo de delitos.

RECUERDE:

Al activar actualización en dispositivos móviles ( celulares, Tablet, etc ) leer bien y asegurarse que no se trate de algún programa malicioso o de trampas para habilitar a los malvivientes que accedan a información personal.

Al responder encuestas relacionadas con el acto eleccionario, los perpetradores pueden aprovechar a recabar información personal, por tal motivo evite tal circunstancia.-

Tomar los recaudos para alertar a los adultos mayores, quienes son las victimas de preferencia de este tipo de delincuentes, conforme a los puntos que a continuación se enuncian:

Ante el llamado a teléfonos fijos o teléfonos celulares provenientes de alguna EMPRESAS PRIVADAS, o entes gubernamentales como ANSES, AFIP, ARBA, ENTIDADES BANCARIAS, GREMIOS, ETC, donde requieran datos personales u otra información, NO BRINDARLAS. Dirigirse personalmente o realizar una llamada telefónica para asegurarse que es real y no se trate de un fraude.-

En la mayoría de los casos los delincuentes piden a la VICTIMA que se dirija al cajero automático para iniciar un tramite y es ahí cuando por intermedio de artilugios engañan a la persona y le solicitan claves TOKEN o claves BIP. NUNCA BRINDAR ESA INFORMACION A NADIE. En estos casos dirigirse a atención al cliente de la entidad bancaria y consultar si es un real o falso.-secuen

En otros casos la VICTIMA recibe un llamado de los delincuentes haciéndose pasar por un familiar y le solicitan dinero, cuando la víctima accede a ello el delincuente siempre haciéndose pasar por el familiar le dice que una persona de confianza lo pasará a buscar y es ahí cuando la víctima es engañada.-

Las victimas de preferencia de estos delincuentes son las personas de la tercera edad, que por una cuestión generacional, no están del todo informadas o acostumbradas a los trámites bancarios electrónicos o por internet, por eso es más fácil confundirlos; en estos casos recomendamos a los familiares aconsejar a los adultos mayores sobre estas modalidades de delitos para que estos estén alerta y no se conviertan en víctimas y sean estafados.-

Recordamos que por lo general, estos delincuentes, cuando realizan la llamada engañosa, son personas muy amables al hablar y con un relato muy bien contextuado y es por eso que se hacen pasar por profesionales, asesores, empleados públicos o bancarios, etc. muy fácilmente, resultándole difícil a la víctima darse cuenta del engaño.

Estas modalidades utilizadas por este tipo de delincuentes son variadas y con diferentes contextos, pero la gran mayoría inician con un llamado telefónico en cualquier momento del día tomando desprevenida a la víctima.

En los casos en que se reciban llamados telefónicos de parte de empresas o entes gubernamentales, haciendo alusión a que son acreedores de algún importante premio o que resultaron beneficiados con alguna suma de dinero por haber realizado un trámite en el pasado. No concurrir al cajero automático y no brindar información de cuentas bancarias o números de tarjeas de crédito.

En el caso de sospechar sobre la comisión de este tipo de delitos o bien si fueron Víctimas o saben de alguna persona que resultare damnificada. Llamar al número de Emergencias 101 o dirigirse hasta la Seccional Policial, donde el personal los Asesorará sobre el procedimiento a seguir y/o recepcionara las denuncias Correspondientes.-

ANTE CUALQUIER LLAMADO EXTRAÑO LLAME AL 101 O COMUNIQUESE CON LA SECCIONAL LOCAL, RECUERDE QUE LOS BANCOS NO OPERAN LOS FINES DE SEMANA, POR ENDE NINGUN EMPLEADO BANCARIO LO VA A LLAMAR UN SABADO O DOMINGO O FERIADO .