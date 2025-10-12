Parte 4 / Oscar «Cacho» Cordonnier – Su carrera, sus logros, el acompañamiento de la gente

Seguimos con la carrera deportiva de Oscar «Cacho» Cordonnier le permitió a Ayacucho tener un piloto y equipo que compitió con grandes corredores a nivel nacional, siendo abanderado de nuestra ciudad en materia deportiva.

Hoy contamos con la ayuda de su hijo Oscar «Cachabacha» Cordonnier, quién nos envía información y vamos restableciendo el tránsito de «Cacho», ya sea desde sus inicios, así como sobre su trayectoria en las distintas categorías que participó. Aquí, la parte 4 y en nuestra sección DEPORTES, encontrarán las 3 ediciones anteriores.

Su participación en el TC

-Estabamos preparando la coupé Chevrolet para TC, debutamos en Mar del Plata abandonando, luego fuimos a la vuelta de Tandil y llegamos 12dos

Corrimos lloviendo toda la carrera (esto fue en el año 1962), al año siguiente corrimos la mar y sierras que nos clasificamos 5tos en la Gral. 1ros, de no ganadores, una en Chacabuco que tuvimos la mala suerte de tener un vuelco sin graves consecuencias…

En 1964 anduvimos bastante bien, fuimos a la semana de la velocidad en Carlos Paz y salimos 5to y 1ros en cada etapa, allí como premio gane una guitarra y a la vuelta salimos 4to quedando así 5tos en la general.

Después se corrió en Necochea (triángulo veloz) salimos 3ros detrás de Marcos Ciani (1ro ) y de Calmante 2do., en la mar y sierras se nos rompió la caja de velocidades y salimos 3ros, (en directa) fuimos a Tandil probando una bomba de aceite de doble cuerpo que no anduvo…

paramos como para abandonar y me dice papa porque no seguíamos y veíamos a cuantas revoluciones se producía el inundado del carter pues usábamos cárter seco y gastábamos 120 litros de aceite, pero llegamos 12do con 2 vueltas menos que el 1ro ,aquí muere Oscar Fachini y su acompañante Mingo Solis se salva milagrosamente…

Luego en el gran premio fuimos 15to en la primera etapa,5to en la segunda 6to en la tercera, 18 en la cuarta(sin frenos) 7mo en la quinta y 6to en la general…

Muy pronto seguiremos con esta historia rica y llena de notas y colorido…Para muchos sigue siendo un volver a vivir sobre estos tiempos, para otros saber y conocer parte de la importante historia del deportes ayacuchenses, para otros simplemente disfrutar de estas historias y logros, que es muy grato para todos poder conocer….Continuará.