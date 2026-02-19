Paro General contra la Reforma Laboral

Se realiza un paro general en todo el país que es de gran alcance contra la Reforma Laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, que ya tiene media sanción de Senadores y que hoy por la tarde será tratada en la Cámara de Diputados de Nación, en una sesión que comenzaría a las 14 horas.

Con respecto al transporte, ayer la empresa que tiene acceso a Ayacucho con micros de larga distancia como lo es Vía Tac, informó que no habría actividad a lo largo del día. El Banco Nación está abierto pero no la sucursal local del Banco Provincia.

Por su parte, desde el Centro de Empleados de Comercio informaron que las dos farmacias que posee la entidad estarán abiertas a fin de brindar su servicio, aunque sí está cerrada la sede del gremio que reúne a los trabajadores de comercio.

El municipio se encuentra abierto ya que fue facultad de los trabajadores adherirse al paro o no, mientras que a nivel educativo, el acatamiento es alto.