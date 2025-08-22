Para viajar para disfrutar….En «Autos Oscar» Renault Kardian 1.6 Evolution 156 Mt – 2025 0 km

Renault Kardian 1.6 Evolution 156 Mt – 2025 0 km.
CUENTA CON SEIS AIRBAGS – ABS/ESP – CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO – SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS –
CAMARA DE RETROCESO – PANTALLA MULTIMEDIA – AIRE ACONDICIONADO – DIRECCION ASISTIDA ELECTRICA
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Listo para transferir
Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación propia
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 15 a 19hs – Sábados de 8:30 a 13hs
