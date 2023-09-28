Para trabajar y andar de acá para allá, en «Autos Oscar» tenemos esta VW Amarok 2027 TDI 4×2

Volkswagen 2.0Tdi 4X2 Dc Com 180cv L17 2017 con 128.000 km.
DOBLE AIRBAG FRONTAL – DOBLE AIRBAGS LATERAL – ABS+EBD – CONTROL DE TRACCION – CONTROL DE ESTABILIDAD – CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO – CIERRE CENTRALIZADO – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS – ESPEJOS EXTERIORES CON COMANDO ELECTRICOS – ASIENTO CONDUCTOR REGULABLE EN ALTURA – COLUMNA DE DIRECCION REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD – AIRE ACONDICIONADO – DIRECCION HIDRAULICA – TAPIZADOS DE TELA – FAROS ANTINIEBLAS DELANTEROS – LLANTAS DE ALEACION R17 –
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