Para trabajar, para disfrutar y viajar «Autos Oscar» te acerca a esta Ford Ranger 2008 «Impecable»

31 agosto, 2023 Pablo Tusq Campo, campo DIA, destacados 0

FORD RANGER

3.0 Tdi Dc Xlt Limited 4×4

Tipo: Usado

Km: 154000

Formas de pago: Contado, Cheques, Financiación, Permuta

Año: 2008

Combustible: Diesel

Ubicación: Ayacucho

$ 7.000.000.-

DOBLE AIRBAG FRONTAL – ABS EN LAS CUATRO RUEDAS – ALARMA ANTIRROBO – INMOVILIZADOR DE MOTOR – DIFERENCIAL TRASERO AUTOBLOQUEANTE – ACOPLAMIENTO 4X4 AUTOAMATICO DESDE LA CABINA – TAPIZADOS DE CUERO – COLUMNA DE DIRECCION REGULABLE EN ALTURA – FAROS ANTINIEBLAS DELANTEROS –
AIRE ACONDICIONADO – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS – COMPUTADORA DE ABORDO – LLANTAS DE ALEACION RODADO 16″ – DIRECCION HIDRAULICA – ESPEJOS EXTERIORES CON COMANDO ELECTRICO DESDE INTERIOR –
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES

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