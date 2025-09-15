Para trabajar, para disfrutar o para viajar…En «Autos Oscar», tenemos esta Fiat Toro 2.0Tdi Freedom 4X4 2018

Fiat Toro 2.0Tdi Freedom 4X4 2018 con 193000 km.

CUENTA CON SIETE AIRBAGS – SISTEMA DE FRENOS ABS CON EBD – CIERRE CENTRALIZADO – CLIMATIZADOR AUTOMATICO BI-ZONA – CAMARA DE RETROCESO – SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS – CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO – PANTALLA MULTIMEDIA – FAROS AUXILIARES – LLANTAS DE ALEACIÓN R17

DIRECCION ASISTIDA ELECTRICA

VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES

Lista para transferir

