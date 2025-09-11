Para trabajar a pleno «Autos Oscar» cuenta con esta Toyota Hilux 2.5 Dc 4X4 Td Dx Pack – Modelo 2007

Toyota Hilux 2.5 Dc 4X4 Td Dx Pack- Modelo 2007 con 394000 km.
CUENTA CON DOBLE AIRBAG – AIRE ACONDICIONADO – DIRECCION HIDRAULICA – LLANTAS DE ALEACION R16
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Lista para transferir
Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación propia…
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 16 a 20hs – Sábados de 8:30 a 13 hs
