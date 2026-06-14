Fiat Titano 2.2T Endurance Mt 4×4 – Modelo 2025 – 0 km.
CUENTA CON SEIS AIRBAG – ABS – ESP – CLIMATIZADOR MANUAL –
LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS – CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO
DIRECCION ELECTRICA
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Lista para transferir
Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación propia…
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 16 a 20hs – Sábados de 8:30 a 13hs
Aviso generado por #deconcesionarias
Puedes ver más en: https://autososcar.com.ar/…/3ea9a9a7-d71f-4062-9fd5…
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