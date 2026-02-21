Para disfrutar y trabajar, en «Autos Oscar» Ford Ranger 3.2 Tdi Dc 4X2 XLT – Modelo 2023 con 65.000 km

Ford Ranger 3.2 Tdi Dc 4X2 XLT – Modelo 2023 con 65.000 km.
CUENTA CON SIETE AIRBAGS – ABS – CAMARA DE RETROCESO – SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS – CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO – CONTROL DE ESTABILIDAD – FAROS AUXILIARES – PANTALLA MULTIMEDIA – VOLANTE MULTIFUNCION – CLIMATIZADOR AUTOMATICO – CIERRE CENTRALIZADO – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS
DIRECCION ASISTIDA ELECTRICA
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Lista para transferir.
