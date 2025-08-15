Para aprovechar…»Autos Oscar» cuenta para vos con este Jeep Renegade 1.8 4X2 Longitude At 2019

Jeep Renegade 1.8 4X2 Longitude At 2019 con 99000 km.
CUENTA CON SIETE AIRBAGS – CONTROL DE ESTABILIDAD – FRENOS A DISCO CON ABS – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICO – CLIMATIZADOR AUTOMATICO BI-ZONA – LLANTAS DE ALEACION R18 – CÁMARA DE RETROCESO – CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO – DIRECCION ASISTIDA ELECTRICA
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Listo para transferir
Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación propia
Nuestros horarios de atencion es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 17 a 20hs – Sábados de 8:30 a 13 hs
