Panadería y cafetería «La Industrial» revoluciona el centro ayacuchense con su hermosa propuesta

Desde el pasado 6 de Marzo se viven hermosos momentos en pleno centro de nuestra ciudad. en tiempos bravos en lo económico y social, dos jóvenes apostaron al trabajo y la creatividad. La histórica Panadería «La Industrial» se modernizó y apostó a una nueva modalidad…Ahora conserva su calidad en la elaboración de panificados y confituras, pero también se transformó en cafetería.

Si, ahora podés llevarte tú café al paso, o sentarte cómodamente y charla con los propietarios o mozas, podes leer el diario, trabajar un rato en la compu o simplemente hacer una pausa para vos. café rico y calentito y medias lunas horneadas hace una ratito. Así lució el pequeño salón, lleno de visitantes y alegría.

Con globos multicolores y música en la vereda, La Industrial tomo un rumbo que contagia empuje y ganas de trabajar. Apostar por Ayacucho con una visión actual y de futuro, como en las grandes ciudades pero en nuestro Aya querido, con las ganas de Milu y Denis que fueron saludados y alentados por todos los presentes para seguir en este lindo camino…Felicitaciones !!!

Así promocionaron en sus redes la inauguración

Este jueves 5 de Marzo de 2026, te esperamos en LA INDUSTRIAL 🥐

📍Sáenz Peña y 9 de Julio | a partir de las 16:30 hs

🎉 Gran apertura

☕ Degustaciones

🎁 Regalos

💸 10% OFF a los primeros 10 que lleguen

Llegá temprano… después no digas que no avisamos 😉

Milu y Denis, agradecen y recuerdan sus inicios

Hace 4 años prendimos el horno con un sueño 🤎 Ese fue el inicio de este camino y de la panadería que hoy tanto amamos.🥹

Un sueño hecho de esfuerzo, madrugadas, harina en las manos y mucha pasión.

Hoy seguimos creciendo gracias a ustedes, que nos eligen cada día y nos acompañan en cada desayuno, merienda y momento compartido.

Gracias por ser parte de esta historia. Vamos por muchos años más 🥖✨

¡Gracias!🤗 Milu y Den.