Panadería y cafetería «La Industrial» revoluciona el centro ayacuchense con su hermosa propuesta

Desde el pasado 6 de Marzo se viven hermosos momentos en pleno centro de nuestra ciudad. en tiempos bravos en lo económico y social, dos jóvenes apostaron al trabajo y la creatividad. La histórica Panadería «La Industrial» se modernizó y apostó a una nueva modalidad…Ahora conserva su calidad en la elaboración de panificados y confituras, pero también se transformó en cafetería.
Si, ahora podés llevarte tú café al paso, o sentarte cómodamente y charla con los propietarios o mozas, podes leer el diario, trabajar un rato en la compu o simplemente hacer una pausa para vos. café rico y calentito y medias lunas horneadas hace una ratito. Así lució el pequeño salón, lleno de visitantes y alegría.
Con globos multicolores y música en la vereda, La Industrial tomo un rumbo que contagia empuje y ganas de trabajar. Apostar por Ayacucho con una visión actual y de futuro, como en las grandes ciudades pero en nuestro Aya querido, con las ganas de Milu y Denis que fueron saludados y alentados por todos los presentes para seguir en este lindo camino…Felicitaciones !!!
Así promocionaron en sus redes la inauguración
Este jueves 5 de Marzo de 2026, te esperamos en LA INDUSTRIAL 🥐
📍Sáenz Peña y 9 de Julio | a partir de las 16:30 hs
🎉 Gran apertura
☕ Degustaciones
🎁 Regalos
💸 10% OFF a los primeros 10 que lleguen
Llegá temprano… después no digas que no avisamos 😉
Milu y Denis, agradecen y recuerdan sus inicios
Hace 4 años prendimos el horno con un sueño 🤎 Ese fue el inicio de este camino y de la panadería que hoy tanto amamos.🥹
Un sueño hecho de esfuerzo, madrugadas, harina en las manos y mucha pasión.
Hoy seguimos creciendo gracias a ustedes, que nos eligen cada día y nos acompañan en cada desayuno, merienda y momento compartido.
Gracias por ser parte de esta historia. Vamos por muchos años más 🥖✨
¡Gracias!🤗 Milu y Den.
César Marino -Genial. Un lugar nuevo, en una antigua esquina !!!
Margarita Reyes – Chicos mucha suerte
Juan Jose Garay – Felicidades y Exitos
Elena Galarraga – Bravo👏
Alejandra Sosa – Lo mejor para ustedes chicos!!
Cristina Perez Mezquiriz – Felicidades!!!!! Allí estaremos!!!!
Veronica Giorgis – Felicitaciones!! Éxitos!! Un abrazo!!
Mirta Nieves – Felicitaciones y muchos éxitos 🙌
Maria Ninfa Saint Pierre – Felicitaciones!!!!!!!!!!!!!!!
Laura Asta – Felicitaciones chicos !!
María Ines Hernandez – Felicitaciones 👏👏👏
Nely Urra – Éxitos chicos!!
Monica de Hoyos – Exitosss!
Ana Galan de Lopez – Éxitos
Chiqui Llera – Mucha suerte!!!! Alli estare.
Esteban Burgueños – Felicitaciones y que el éxito los acompañe.
Roberto Muravchik – Lindo ver que las personas emprendan en Ayacucho habrá que ir a tomarse un café para apoyar
Maria Isabel Trillo – Suerte, la merecen por el esfuerzo y la voluntad! 👏👏👏 éxitos
Elsa Almiron – Éxitos.!!!!
Beti Mendizabal – Felicitaciones…