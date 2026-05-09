Pablo Zubiaurre será Vicepresidente Primero de la Unión Cívica Radical provincial

El ex Intendente de Ayacucho, Prof. Pablo Zubiaurre, será Vicepresidente Primero de la nueva mesa de conducción de la Unión Cívica Radical. En un posteo que realizó en sus redes sociales, el propio historiador señaló que “se alcanzó un acuerdo proponiendo una lista única para la renovación de autoridades del 7 de junio”.

Se trata de una “respuesta acorde al pedido mayoritario de evitar una elección interna en este momento tan difícil del Partido. Los acuerdos casi nunca son sencillos por lo cual es importante destacar el trabajo de quienes lo lograron. Las distintas vertientes continuarán sus trabajos con un Comité funcionando, fuera de la situación judicializada en la que se encontraba” agregó Zubiaurre.

“Me es necesario agradecer a todos los que me confiaron la tarea de desempeñarme como Vice Presidente primero de la nueva Mesa. Un enorme desafío, que acepto por sentirme fuertemente acompañado por gente muy apreciada. Intentaré estar a la altura de la responsabilidad asignada” concluyó.