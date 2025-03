Pablo Zubiaurre hizo un relanzamiento del libro «Sin nido en este suelo»

En los últimos días, se conoció el relanzamiento del libro «Sin nido en este suelo», escrito por el ayacuchense Pablo Zubiaurre y editado por «Libros del Espinillo».

El 11° libro escrito por el autor de la vecina ciudad fue lanzado en el año 2021, con diseño de José «Quique» Maya y el prólogo de la docente Mónica Bueno «En realidad este es un libro que yo publiqué hace ya unos años en pandemia. Por eso fue un libro que por ahí no tuvo la difusión en su momento, que normalmente uno trata de darle» cuenta Zubiaurre a ABCHOY.

El escritor y docente comenta «Es una novela que tiene por un lado todo el tema del Martín Fierro como fondo y que habla sobre una amistad que a mí me ha ido llegando a lo largo de la vida, por pedacitos, entre Zoilo Míguens y José Hernández».

Si bien es una historia ficcionada, ahonda sobre una relación sobre la que hay muchos indicios que inspiró al autor de la máxima obra gauchesca a delinear ese personaje que se volvería inmortal.

En Ayacucho -que vive de manera particular la vigencia de este libro y realiza periódicamente jornadas de promoción, investigación y debate sobre esta temática- la noticia no pasó desapercibida, en especial porque tuvo repercusión en otros ámbitos «Lo que pasa es que hace algún tiempo llegó un ejemplar a manos de una profesora de la Universidad de La Plata, una de las tres principales especialistas que hay en el país en el tema «Martín Fierro» y le encantó. Se comunicó con la gente del diario «El Día» y me hicieron una nota de página completa»

Zubiaurre vive con entusiasmo la repercusión de esta obra, y la recepción que tiene en seguidores del Martín Fierro en el país. Y, a su vez, tiene siempre presente a los lectores de nuestra ciudad «Yo creo que en la biblioteca de Rauch algún ejemplar para vender deben tener. Pero obviamente si no, mi contacto y si alguien lo quiere leer con todo gusto, debemos de tender los lazos para que llegue».

N. de la R; Fuente Damián Miguel ABC HOY / Rauch.