Otro sismo sacude a la Fórmula 1 con acusación a Mercedes de sabotear el auto de Hamilton

La Fórmula 1 vive una de sus temporadas más convulsionadas fuera de las pistas. El escándalo de inicio de año que tuvo al líder de Red Bull, Christian Horner, en el foco por una acusación de una empleada de la empresa parece haber sido apenas la apertura del caótico 2024 para la Máxima que ahora sumó otro capítulo preocupante. Al igual que en aquella ocasión, otra vez un correo electrónico anónimo sacude las estructuras de la divisional pero esta vez con Mercedes, Lewis Hamilton y Toto Wolff en el carrusel de la polémica.

El informe que realizó el medio especializado Motorsport indica que un mensaje anónimo llegó a las casillas de los mismos representantes y periodistas vinculados a la F1 que se envió semanas atrás los supuestos WhatsApp comprometedores de Horner. Pero ahora el apuntado es Wolff por encabezar un “‘sabotaje sistemático’ del coche, la estrategia y la salud mental de Hamilton”, según detalló el periodista Jonathan Noble en dicho portal.

Según indicaron, el encargado de difundir estas acusaciones se presentó como un miembro de Mercedes y no sólo apuntó contra el Jefe del equipo en particular, sino contra la escudería en general. “Continuó afirmando que se estaban llevando a cabo acciones ‘encubiertas’ y temía que el equipo estuviera en un ‘camino peligroso’ que podría ‘en última instancia, poner en peligro la vida de Lewis’”, destacó el medio.

Lewis Hamilton, listo para correr este fin de semana en Barcelona (Foto: Reuters/Albert Gea) Lewis Hamilton, listo para correr este fin de semana en Barcelona (Foto: Reuters/Albert Gea)

Lo llamativo del caso es que además del mensaje general, hay un rumor que indica que también hubo contacto particular con “personas seleccionadas” para brindar otro tipo de información. En el periódico Marca de España señalan que el mensaje anónimo plantea que están pasando “cosas turbias” en torno al corredor de 39 años. El diario neerlandés Telegraaf, por su parte, especificó que este correo electrónico se envió el lunes posterior al Gran Premio de Canadá, es decir el pasado 10 de junio. “Mercedes no ha podido rastrear la procedencia del correo electrónico y ha recurrido a la Policía”, afirmó el periódico.

En el Daily Mail de Inglaterra especificaron que el texto excluye de la acusación a “Bono” –por Peter Bonnington, ingeniero de carrera de Hamilton– y también a “aquellos de nosotros que amamos a Lewis”. Precisamente el periodista de este medio, Jonathan Mcevoy, reconoció que fue contactado también aparte: “Yo (posiblemente junto con otros) recibí un mensaje de WhatsApp por separado directamente en mi teléfono expresando sentimientos similares a los contenidos en el correo electrónico. También era anónimo y el remitente no respondió cuando le respondí pidiéndole más información”.

El tema estalló en las últimas horas porque la Fórmula 1 reactivó su calendario en el Gran Premio de Barcelona este fin de semana y el propio Wolff salió a defenderse de las acusaciones: “Sabemos que no procede de ningún miembro de nuestro equipo, y recibimos un número increíble de correos electrónicos de este tipo”.

“Es perturbador, sobre todo cuando alguien habla de muerte y cosas así en un correo de este tipo. Por eso he dicho que tenemos que investigarlo a fondo y llamar a la policía. Hay que poner fin a este tipo de comportamiento en Internet. La gente sentada detrás de sus teléfonos u ordenadores no puede vilipendiar a los equipos o a los pilotos de esta manera. No sé qué idiotas hay ahí fuera. Lewis forma parte de este equipo desde hace 12 años, somos amigos y confiamos el uno en el otro. A todos esos lunáticos de ahí fuera, les diría: vean a un psiquiatra”, planteó el austriaco que comandó una era exitosa de Mercedes y ahora verá cómo el próximo año Hamilton pone fin a su histórico vínculo con esta escudería para vestirse con los colores de Ferrari.

“En este caso en particular, he dado instrucciones de utilizar toda la fuerza. Tenemos a la policía investigando. Estamos investigando la dirección IP. Estamos investigando el teléfono”, aclaró.

Toto Wolff dijo que iniciarán una investigación policial (Foto: Reuters/Mathieu Belanger) Toto Wolff dijo que iniciarán una investigación policial (Foto: Reuters/Mathieu Belanger)

El tema estalló durante las últimas horas, a poco de disputarse la 10ª fecha del calendario en España. Hasta el momento, George Russell (marcha séptimo en el Campeonato de Pilotos) aventaja a su compañero de equipo Hamilton (está sexto) no sólo en los puntos del torneo de corredores, sino también en el mano a mano de casi todas las carreras: sólo quedó detrás de Lewis cuando el siete veces campeón cruzó la meta del Gran Premio de Emilia-Romaña en el sexto lugar y George lo hizo en el séptimo; algo similar a lo ocurrido en Miami cuando el experimentado deportista llegó sexto y la joven estrella se ubicó en la octava ubicación.

“Queremos tener éxito con el piloto más emblemático que ha tenido este deporte. Hemos tenido el privilegio de trabajar con Lewis, un piloto increíble y una gran personalidad que pasa por altibajos como cualquier otro deportista. Respeto totalmente las razones por las que se fue a Ferrari. No hay rencor. No hay malos sentimientos. La interacción que tenemos en el equipo es positiva. Así que cualquier comentario externo sobre lo que ocurre en el equipo es sencillamente erróneo”, argumentó Wolff, buscando apagar el escándalo que se formó por este mensaje anónimo.

También desestimó algún tipo de conflicto el propio Hamilton, quien reconoció no haber leído el correo electrónico pero, según The Guardian, aclaró: “Siempre hay cosas que se pueden mejorar dentro de un equipo y eso se logra a través de conversaciones, a través de la comunicación, y en eso estamos trabajando constantemente. Pero todos estamos en el mismo barco, todos estamos trabajando duro juntos y todos queremos terminar en lo más alto. Se lo debemos a nuestra relación a largo plazo. Creo que necesitamos apoyo, no negatividad”.

N. de la R; fuente Infobae