Oportunidad inmejorable, para darte un gusto…»Autos Oscar» tiene esta Yamaha YZF – R 6 para vos

YAMAHA YZF-R6
Yzf-r6
Tipo: Usado
Km: 5999
Formas de pago: Contado, Cheques, Financiación, Permuta
Año: 2018
Combustible: Nafta
Ubicación: Ayacucho
U$S 32.000.-
FRENOS DEL DOBLE DISCO – FRENOS TRASEROS DE DISCO – ABS – MOTOR DE CUATRO CILINDROS EN LNEA 4 TIEMPOS – VALVULAS FABRICADAS EN TITANIO – HORQUILLA HIDRAULICA INVERTIDAS KAYABA – CHASIS DE ALUMINIO CON SUBCHASIS DE MAGNESIO – SEIS VELOCIDADES – ENCENDIDO DIGITAL ELECTRONICO – REFRIGERACION POR LIQUIDO – DOBLE ARBOL DE LEVAS EN CABEZA – CATEGORIA DEPORTIVA –
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