OJO, cada vez son más las multas truchas en distintos lugares de la Pcia. de Bs. As

Se viralizó la imagen de obleas de infracción apócrifas que podrían tratarse de una modalidad de estafa conocida como qrishing. Al escanear el QR, el estafador podría obtener acceso a datos privados del propietario del vehículo.

Conductores dijeron haber encontrado un mensaje en sus parabrisas que decía: “Vehículo en infracción. Usted se estacionó mal. Para ver su multa, escanee el código QR”. Esa imagen ganó las redes y comenzó a circular también por los servicios de mensajería.

En la ciudad de Salta, el hecho llamó la atención y motivó al Ministerio Público Fiscal de la provincia a alertar sobre una modalidad de estafa conocida como qrishing, un tipo de fraude relacionado con el uso de códigos QR. El comunicado señala que en la ciudad se han detectado casos en los que, supuestamente, se dejan multas de tránsito falsas en los parabrisas de los vehículos estacionados. Para ver la multa, se insta a los conductores a escanear un código QR, lo que constituye una estafa. A pesar de que no se han presentado denuncias, las autoridades decidieron emitir la alerta.

La fiscal especializada en Ciberdelincuencia de Salta, Sofía Cornejo, explicó que este tipo de fraude es conocido como qrishing (una variante del phishing), que consiste en engañar a la persona para que escanee un código QR falso. Este código puede dar acceso a los estafadores a información personal y sensible almacenada en el teléfono móvil de la víctima, como cuentas bancarias, correos electrónicos o incluso instalar malware.

En la red social X, el programador, periodista y profesor Maximiliano Firtman aclaró que un código QR “no es maligno per se”, el problema es adonde dirige. “Ya vi esa imagen con tres consecuencias distintas. En cualquier momento dicen que escanear el QR te roba la escritura de tu casa, o te aumenta al doble el alquiler si sos inquilino”, ironizó Firtman, que a la vez llamó al compromiso al momento de informar.

“Un QR no hace nada de eso: como mucho te da una web que busca estafarte por otro medio (que te instales una app trucha, que llames a algún lugar y te pidan datos, que dejes tu teléfono para que luego vía WhatsApp aceptes algo que no debieras, cosas así). Pero el QR no es maligno per se, son simplemente bytes impresos, en estos casos una dirección de internet que podrías entrar también con un link en una publicidad en redes”.

En el caso de la imagen que se viralizó, se trata de un aviso de colores rojo y blanco que advierte a la víctima sobre una multa por estacionamiento indebido. Al escanear el código QR, el estafador podría obtener acceso a datos privados del propietario del vehículo, no de manera directa como explica Firtman, pero sí podría persuadir al usuario a completar datos o descarga una aplicación, por ejemplo.

En la provincia, distintos municipios publicaron advertencias para conductores locales. Por caso, en Bahía Blanca la Dirección de Tránsito emitió un comunicado en el que aclaró que la imagen que circuló en las redes no tiene relación alguna con operativos o procedimientos realizados por el municipio. “En caso de encontrarse con estos folletos, se solicita desestimar cualquier indicación contenida en ellos para proteger la seguridad y los datos personales”, citó La Nueva.

Y en La Plata, ante la difusión en redes sociales del uso de obleas de tránsito apócrifas con códigos QR que podrían ser utilizados con fines ilícitos, la Municipalidad aclaró que las actas oficiales emitidas por los agentes de la comuna contienen el sello oficial de la Municipalidad; incluyen número de serie y número de acta; especifican claramente el día y la fecha de la infracción; no poseen códigos QR ni enlaces para escanear o ingresar.

N. de la R; fuente DIB.