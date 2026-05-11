Ofrecen becas gratis para que los jóvenes aprendan a impulsar su propio negocio: cómo anotarse

Según datos del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP), más de 3 millones de personas en el país se desempeñan en actividades de autoempleo, desde gastronomía y textiles hasta ferias y oficios. A esto se suma que, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la desocupación juvenil triplica la de los adultos y una gran parte de quienes trabajan lo hacen en condiciones informales.

En este escenario, acceder a capacitación, redes de apoyo y financiamiento resulta clave para transformar una idea en un emprendimiento sostenible. Por eso, cada vez más organizaciones impulsan programas y becas que buscan acompañar a jóvenes emprendedores en sus primeros pasos y potenciar sus proyectos.

La Fundación Empujar anuncia la apertura de inscripciones a una nueva edición de su programa “Emprendiendo”, que ofrece 50 becas gratuitas para jóvenes de entre 18 y 28 años que buscan potenciar su emprendimiento. Es requisito al momento de la inscripción que los proyectos se encuentren activos desde hace 6 meses.

El programa, que se cursa 100% de manera virtual, está orientado a jóvenes de contextos socioeconómicos vulnerables y propone una formación integral que combina contenidos de gestión de emprendimientos, herramientas prácticas y desarrollo personal.

Pueden participar jóvenes entre 18 y 28 años. Foto: Gentileza Fundación Empujar.

¿En qué consisten las capacitaciones del programa «Empujar Emprendiendo»?

El curso arranca el martes 5 de mayo. Los participantes podrán capacitarse en distintas temáticas relacionadas al emprendedurismo, entre ellas:

Estrategias de marketing digital y ventas.

Costos.

Tienda online.

Cobros a través de billeteras virtuales.

Monotributo.

Educación financiera, etc.

Además, se podrán fortalecer habilidades como la comunicación, autoconfianza y la toma de decisiones.

“Hoy vemos que cada vez más jóvenes eligen emprender no solo por necesidad, sino también como una forma de construir su propio proyecto de vida. El desafío es acompañarlos con herramientas concretas para que esos emprendimientos sean sostenibles en el tiempo”, señaló Florencia Segal, responsable de Desarrollo Institucional de la Fundación Empujar.

¿Cómo es la cursada de «Empujar Emprendiendo»?

Las capacitaciones se cursan de la siguiente manera:

un 80% de encuentros sincrónicos

un 20% asincrónicos

totalmente online

clases tres veces por semana

dos horas por día

duración: 3 meses.

Uno de los diferenciales de este programa es el acompañamiento cercano y la generación de redes: quienes participan no solo acceden a capacitación, sino también a una comunidad de apoyo que impulsa el crecimiento de sus proyectos.

Una vez finalizada la etapa formativa, los emprendedores pueden postularse a una segunda instancia en la que acceden a capital semilla no reembolsable, destinado a potenciar sus emprendimientos y mejorar su capacidad productiva.

La Fundación Empujar ayuda a jóvenes de entornos vulnerables. Foto: Gentileza.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse al programa «Empujar Emprendiendo»?

Tener entre 18 y 28 años .

. Contar con un emprendimiento activo de más de 6 meses de antigüedad al momento de la inscripción.

de antigüedad al momento de la inscripción. Residir en Argentina.

Al finalizar la capacitación, se otorgará un certificado que acreditará la participación en el Programa.

¿Cómo anotarse para obtener una beca y hasta cuándo hay tiempo de hacerlo?

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del sitio web oficial: www.fundacionempujar.org/emprendiendo y completar todos los datos. Hay tiempo hasta el 30 de abril. Las clases comienzan el 5 de mayo.

La Fundación Empujar es una organización sin fines de lucro formada por empresas, en su mayoría pymes argentinas. Nació en 2013 y su nombre, aparte de hacer referencia a un verbo en infinitivo, lleva dentro este significado: Empresas Unidas por jóvenes de Argentina. Ayudan a jóvenes de entornos vulnerables a inspirar y liberar su potencial a través de la cultura del trabajo.