La responsabilidad Estatal de los Derechos de las Personas con discapacidad tiene un marco legal indiscutible. Las tareas que se desarrollan en los ambientes en que viven los discapacitados son múltiples y diversas. También las instituciones donde se desarrollan sus valores básicos, calidad de vida, igualdad y no discriminación, accesibilidad, educación inclusiva, trabajo y empleo, salud y rehabilitación, vida independiente, participación comunitaria, asesoramiento legal, protección de la violencia y abuso, son espacios de cuidado donde los recursos humanos son fundamentales y despliegan diferentes acciones para garantizar estos derechos.

Ahora bien, un hecho inédito, “Nunca antes había sucedido”, en el 2025 cierra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo motivo principal es la corrupción se derivaba un 3% de los fondos de los discapacitados a funcionarios/as del Gobierno Nacional, así mismo supuestas auditorias que se realizaban con discapacitados de condición permanente, con el objetivo de bajar pensiones.

Ahora el Ministerio de Salud de Nación, y las distintas obras sociales deben cerca de 45.000.000 millones en Ayacucho, emergencia para APIDDA provocada por el desfinanciamiento. Esto repercute gravemente en los destinatarios por citar un ejemplo: El PAMI, que es Nacional, mantiene al país en la incertidumbre, donde faltan coberturas en medicamentos y tratamientos, se presentan graves demoras en los pagos a los prestadores de discapacidad 2026, con deudas acumuladas que ponen en riesgo la continuidad de los servicios de Hogares, Centros de Día y transporte, situación que en nuestra comunidad afecta al colectivo de discapacidad en su conjunto.

Como referentes del Área de Discapacidad de la Mesa de Conducción del Partido Justicialista de Ayacucho, reivindicamos los Derechos de las personas con discapacidad, para todos los habitantes de nuestro suelo, merecen calidad de vida. Ayacucho ha puesto un gran esfuerzo desde distintas Comisiones para que APIDDA sea una realidad, por tanto, las políticas públicas y la gestión deben acompañar desde el Estado, el respaldo comunitario estará como siempre, pero la responsabilidad Estatal debe concretarse en forma inmediata desde el marco normativo de la discapacidad, respaldando sus derechos con los fondos necesarios.

Los discapacitados, y otros colectivos como: salud, jubilados, trabajadores, docentes, científicos, miembros del Servicio Meteorológico nacional, del INTI, INTA, etc. etc. están luchando por derechos que creíamos eran un logro, aparentemente desde el Gobierno del Presidente Milei, todo se banaliza, siguen los recortes cada vez más profundos. Así como se encontró a la comunidad defendiendo a la Educación Pública y Universitaria, es que debemos esforzarnos para que se cumplan las leyes con respaldo del Congreso.

El Gobierno Nacional solo mira a las grandes potencias, para entregar nuestros recursos naturales, necesitamos como dice Teresa Parodi en su última canción “Un nuevo despertar…”, y que -el próximo Gobierno 2027- mire a su pueblo argentino, este cerca de su gente y sus necesidades, participe en las jornadas de lucha colectiva, codo a codo en cada pueblo.

Nota enviada por la Mesa de conducción. Partido Justicialista Ayacucho. Área de discapacidad.