Nueva reunión de la Unidad Educativa de Gestión Distrital – UEGD, en Jefatura Distrital de Ayacucho

En la jornada del pasado miércoles 12 de Agosto se llevó a cabo una nueva reunión de la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD) en Jefatura Distrital, con eje en la situación del transporte escolar de las escuelas rurales.

Durante el encuentro se manifestó la preocupación compartida ante las dificultades que atraviesa actualmente el transporte escolar rural y su impacto en la asistencia y continuidad de las trayectorias educativas.

En este marco, Jefatura Distrital y Consejo Escolar presentaron las acciones y gestiones realizadas hasta el momento, dando cuenta del trabajo que se viene desarrollando para abordar la situación. Asimismo, se pusieron en común las diferentes intervenciones y se acordó profundizar la articulación y llevar adelante nuevas acciones conjuntas durante los próximos días, dando continuidad a las gestiones necesarias para avanzar en respuestas concretas.

Participaron Juan Pedro Erreguerena, Elena Lamenza, Lucrecia Aguirre, Inspectores de Enseñanza de los diferentes niveles y modalidades, consejeros escolares, representantes de la Sociedad Rural, SAD y organizaciones gremiales.

Desde los distintos sectores se reafirmó el compromiso de continuar trabajando, gestionando y articulando de manera conjunta, entendiendo que el acceso al transporte escolar constituye una condición fundamental para garantizar el derecho a la educación y la continuidad de las trayectorias de los estudiantes de nuestras escuelas rurales.

N. dela R; fuente Jefatura Digital Ayacucho.