Nuestra Reina Emilia Santilli recibió el medallón de la 52° / Ahora en la Fiesta del Surubí

la semana pasada se hizo entrega a la Reina Emilia Santilli del medallón de la 52° Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra.

Una pieza única, realizada por Mariano Rosato, que lleva un detalle muy especial: fue cincelada también por las 19 aspirantes, donde cada una dejó su marca.

Un medallón que guarda el paso de todas y refleja el verdadero espíritu de la fiesta… Emilia Santilli nos representa en la Fiesta Nacional del Surubí. Nuestra Reina de la 52° Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra viaja a Goya para vivir su primera experiencia en una fiesta nacional, llevando con orgullo el nombre de Ayacucho y nuestras tradiciones.