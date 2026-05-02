Nuestra Reina Emilia Santilli recibió el medallón de la 52° / Ahora en la Fiesta del Surubí

2 mayo, 2026 Pablo Tusq 47ª Fiesta del Ternero, destacados, Fiesta del ternero 0
la semana pasada se hizo entrega a la Reina Emilia Santilli del medallón de la 52° Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra.
Una pieza única, realizada por Mariano Rosato, que lleva un detalle muy especial: fue cincelada también por las 19 aspirantes, donde cada una dejó su marca.

Un medallón que guarda el paso de todas y refleja el verdadero espíritu de la fiesta…

Emilia Santilli nos representa en la Fiesta Nacional del Surubí.
Nuestra Reina de la 52° Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra viaja a Goya para vivir su primera experiencia en una fiesta nacional, llevando con orgullo el nombre de Ayacucho y nuestras tradiciones.

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