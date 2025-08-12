NTVG se presenta en Octubre en Tandil

La gran banda uruguaya de rock, NTVG, se presentará en Tandil el venidero 9 de Octubre a las 21 horas en el Anfiteatro Martín Fierro. Como parte de la gira que vienen realizando desde hace meses por sus 30 años en la música, será una buena oportunidad para disfrutar de todo su repertorio. Las entradas están a la venta a través de la plataforma tuentrada.com a un costo de $57.000.

Recordemos que la banda uruguaya fue uno de los números centrales de la 46ª Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra en el 2018, en un show que se debió interrumpir en pleno desarrollo como consecuencia de una feroz tormenta eléctrica, con viento y lluvia, que obligó a suspender parte de las actividades que aún quedaban pendientes en nuestro gran evento festivo.

En aquella oportunidad, NTVG incluyó a Ayacucho en el calendario de su gira “Suenan las alarmas”