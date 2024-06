NOVEDADES – Volkswagen Virtus Variant: así sería la versión rural de este famoso modelo

El mundo de los SUV se fortalece día a día, mientras que los sedanes retroceden y las rurales están casi extintas (al menos en nuestra región). Sin embargo, nunca es tarde para imaginar propuestas.

Este es el caso de OverboostBR, ya que recreó como sería un Volkswagen Virtus «familiar», denominado Variant. A simple vista, una variante con estas características, no cambiaría prácticamente nada hasta el pilar B (de la zona frontal hasta la mitad del vehículo), mientras que desde las plazas traseras hasta el baúl se destacarían la mayoría de las modificaciones.

No obstante, las luces posteriores son las mismas que el sedán, mientras que el portón (trasero) posee distintas actualizaciones que van de la mano con la incorporación de una luneta distinta.



En motorizaciones, no hay demasiados detalles, pero no variaría en relación al cuatro puertas. El 1.6 MSI de 110 CV, el 1.0 turbo de 101 CV o el 1.4 TSI (turboalimentado) de 150 CV. Por ahora, solo es una proyección, aunque viendo el mercado actual es poco probable que prospere una idea similar.



N. de la R; fuente Parabrisas.