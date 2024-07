Nota de pedido habitacional que se repite en nuestra ciudad

Una nota que circula en las redes sociales ratifica una situación verdaderamente preocupante en nuestra ciudad y está vinculada no solo a la escases de viviendas en alquiler, sino también a la poca o nula respuesta que se da desde el Municipio, ignorando las situaciones de necesidad que manifiestan los vecinos. «Hemos plantado a través de cartas que no han sido contestadas de su parte, lo invito que salga a dar una vueltita por el pueblo, no es muy grande» expresan. La misma se transcribe a continuación:

!!!Pido disculpas a todas las personas que lean mi descargo y pueda llegar a ofender a alguien porque no es mi intención!!!! No soy de hacer públicas estas situaciones pero creo que ya hemos llegado al límite!!!

Quiero enviarle un mensaje y que llegue al Sr. Intendente Emilio Cordonnier:

Es lamentable la situación habitacional y la escases que hay de alquileres en el pueblo, entendemos perfectamente que los propietarios no quieran alquilar ya que muchos no cuidan los alquileres, como así se entiende la situación económica que nos esta afectando a todos tanto así que los que somos trabajadores y queremos alquilar no nos alcanza ya que los alquileres superan de $ 100.000 a $ 500.000.-

SR. INTENDENTE: somos muchos los que necesitamos asistencia; asistencia que hemos plantado a través de cartas que no han sido contestadas de su parte, lo invito que salga a dar una vueltita por el pueblo, no es muy grande.

Somos contados con los dedos los que sí realmente necesitamos ayuda habitacional, somos trabajadores, queremos pagar nuestro techo!!! Hay mucha mucha necesidad en el pueblo que usted desconoce, es lamentable ver niños pidiendo comida o que se desmayen en la escuela de hambre…Hay mucha gente sufriendo de frío y usted no lo ve, no entiendo cómo no puede ver a su pueblo, mande a recorrer, se tiran la pelota entre usted y sus asistentes pero no se mueven de la silla, total ustedes no sufren necesidad de frío, hambre y de techo!!! TOMESE UN TIEMPITO Y EVALUE A LA GENTE QUE SÍ REALMENTE NECESITA QUE ES MUCHA!!! y disculpen mi descargo !!!

N. de la R; enviada por los propietarios de Son Delicias.