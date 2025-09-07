Noche de Milonga en el Centro Vasco a beneficio de la EMEAI – El domingo 14 de Septiembre

La Escuela Municipal de Enseñanza Artística e Idiomas invita a la comunidad a participar de una velada especial, un espectáculo de tango cuya recaudación estará destinada a colaborar con la Cooperadora de la institución.
Domingo 14 de Septiembre – 19:30hs.
Centro Vasco – Sucre 1146
La jornada contará con la presentación de Tango Cristal junto al Cuarteto de Cuerdas de la EMEAI y la participación de artistas invitados, ofreciendo una propuesta bien tanguera. La entrada es libre y gratuita.
Asimismo, habrá servicio de cantina para acompañar el encuentro.
Los esperamos para compartir una noche de música, danza y solidaridad.
Comentarios