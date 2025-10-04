Nicolás Tortorella presidente de la Sociedad Rural de Ayacucho

El pasado martes 30 de septiembre, día de su fundación, se realizó la Asamblea Anual Ordinaria de la Sociedad Rural de Ayacucho, en la cual se renovó parcialmente la Comisión Directiva, quedando la misma confirmada de la siguiente forma:

Presidente: Nicolás Tortorella

Vicepresidente: Isabel Bruno

Secretario: Diego Etcheverry

Prosecretario: Juan Iturrioz

Tesorera: Damiana Monasterio

Protesorero: Juan Pablo Olano

Vocales Titulares:

Rafael Aviani

Silvano Zeberio

Francisco Olano

Juan Ignacio Derdoy

Vocales Suplentes:

Javier Bianchi

Jorge Irazusta

Marina Basanta

Paula Mutti

Leén Beheran