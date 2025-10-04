Nicolás Tortorella presidente de la Sociedad Rural de Ayacucho

El pasado martes 30 de septiembre, día de su fundación, se realizó la Asamblea Anual Ordinaria de la Sociedad Rural de Ayacucho, en la cual se renovó parcialmente la Comisión Directiva, quedando la misma confirmada de la siguiente forma:
Presidente: Nicolás Tortorella
Vicepresidente: Isabel Bruno
Secretario: Diego Etcheverry
Prosecretario: Juan Iturrioz
Tesorera: Damiana Monasterio
Protesorero: Juan Pablo Olano
Vocales Titulares:
Rafael Aviani
Silvano Zeberio
Francisco Olano
Juan Ignacio Derdoy
Vocales Suplentes:
Javier Bianchi
Jorge Irazusta
Marina Basanta
Paula Mutti
Leén Beheran
