Nicolás Cabrera «Suma» su primer título en el Tiro Federal

Nicolás Cabrera logró su primero torneo en el Tenis del Tiro Federal. El pasado fin de semana se jugó la final del Singles donde Nicolás Cabrera se coronó campeón del torneo «Suma crédito», derrotando en la final a Juan Cruz Altube por 2/6-7/5-6/4, en un encuentro de más de 2 horas de juego, donde Nicolás impuso su velocidad en su derecha como en su saque.

Para llegar a la final, Nicolás había derrotado en semifinal a Matías Echeverría y Juan Cruz había hecho lo propio a Martín Cognini.

Desde la Subcomisión de Tenis felicitan a todos los jugadores que participaron y informan que se está desarrollando torneo de dobles categoría 4ª.