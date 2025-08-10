+ NÉSTOR VICENTE GARCÍA – Q.E.P.D.

Falleció este domingo 10 de agosto en Villa Gesell a la edad de 60 años, Néstor Vicente García. Su esposa Gabriela Denaro; sus hijos Cristian, Néstor, Iván y Maximiliano; sus hijos en el afecto Carlos y Claudia; sus hijas políticas Agustina Logroño, Mariana Páez y Antonela Albelo; sus hijas hermano Raúl Ricardo García; sus nietos Micaela, Tiziano, Lisandro y Ainara, Gianna y Giovani, Cristina, Kevin y Julián; participan de su fallecimiento. Sus restos fueron velados en Casa Urresti e inhumanos en el Cementerio Municipal en horas de la tarde previo oficio religioso. Hogar de duelo: Av. Libertad 340

Servicio a cargo de Casa Urresti.