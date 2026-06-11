Muy linda «Primera Peña Femenina», en Defensores – Fue el viernes 5 de Junio

El Club Defensores lo hizo. Si, logró poner en marcha esta propuesta que hace mucho se venía pidiendo…Consultamos a Miriam Perea, su presidente, que se mostró felíz, ya que «compartimos durante varias horas una hermosa noche, que terminó a la madrugada».

Luego explicó; «Es poco frecuente que las mujeres tengamos la oportunidad de encontrarnos o participar de estas realizaciones, por lo que en esta primera oportunidad nos juntamos unas 20 personas, pero nos fuimos con la idea de venir a la próxima acompañadas de una más cada una».

La presidente del tricolor, destacó; «Contamos con un rico menú con chorizos, tapa de asado, ensaladas y luego una mesa de dulces, con tartas y cosas ricas, que fueron del gusto de todas. La pasamos genial, estuvo muy muy lindo, hablamos de la vida, la familia, de todo…Y la volveremos a repetir».

Por último, señaló; «Las esperamos a todasss. Ojalá sean parte de esta nueva propuesta. Seguimos haciendo grande a nuestro club. Te esperamos ____ 🥳»