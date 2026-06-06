Murió la actriz Chunchuna Villafañe

La reconocida actriz Chunchuna Villafañe falleció a sus 92 años

Chunchuna Villafañe murió a los 92 años. La actriz, exmodelo y arquitecta dejó un profundo vacío en el mundo artístico argentino. La noticia fue confirmada por su hija, Juana Molina, a través de un emotivo mensaje en redes sociales que rápidamente generó repercusión entre colegas, admiradores y figuras del espectáculo.

Una vida marcada por el talento y la versatilidad

Villafañe desarrolló una extensa trayectoria que abarcó el modelaje, la actuación y la arquitectura. Su carrera comenzó en las décadas del 60 y 70, cuando se destacó como modelo publicitaria, convirtiéndose en un rostro reconocido por su elegancia y presencia. Con el tiempo, amplió su camino hacia la actuación, donde logró consolidarse como una figura respetada tanto en cine como en teatro y televisión.

Uno de sus trabajos más recordados fue su participación en “La historia oficial”, la película argentina que ganó el Oscar en 1986. Su actuación le valió reconocimiento internacional y premios, consolidando su lugar dentro del cine nacional. Además, participó en diversas producciones teatrales y cinematográficas que reflejaron su capacidad para adaptarse a distintos géneros y estilos.

Chunchuna Villafañe, la modelo y actriz falleció esta madrugada

El emotivo mensaje de su hija, Juana Molina

La confirmación de su fallecimiento llegó a través de Juana Molina, quien compartió un mensaje cargado de emoción: “Queridos amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada. Es un cocktail de sensaciones”. En sus palabras, también expresó el dolor por la ausencia y el vínculo cercano que mantenían.

A lo largo de su vida, Villafañe supo reinventarse y explorar distintas facetas, incluso conduciendo su propio programa televisivo dedicado al diseño y la arquitectura. Su legado trasciende sus trabajos artísticos y se refleja en la admiración de quienes la conocieron y siguieron su carrera. Su partida deja una marca profunda en la cultura argentina, que la recordará como una artista inquieta, elegante y profundamente humana.

N. de la R; fuente La 100.