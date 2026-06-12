Murió José Sanfilippo máximo goleador de San Lorenzo de Almagro

12 junio, 2026 Pablo Tusq Deportes, deportes DIA 0
José “Nene” Sanfilippo, uno de los grandes delanteros del fútbol argentino y máximo goleador histórico de San Lorenzo, murió este jueves a los 91 años.
⚽ Ídolo indiscutido del club de Boedo, marcó 205 goles con la camiseta azulgrana y se convirtió en una de las máximas referencias de la institución. Además, fue goleador del campeonato argentino en cuatro temporadas consecutivas entre 1958 y 1961.
🏆 Durante su carrera conquistó títulos con San Lorenzo y también vistió las camisetas de Boca Juniors, Banfield, Nacional de Uruguay y equipos de Brasil. Su retiro se produjo en 1972, tras regresar al club de sus amores y consagrarse bicampeón.
🇦🇷 También tuvo un destacado paso por la Selección Argentina, con la que disputó dos Copas del Mundo y obtuvo una Copa América.
🏟️ Nacido y criado en el barrio de Flores, llegó a las inferiores de San Lorenzo siendo apenas un adolescente y construyó una carrera marcada por el gol, la disciplina y una personalidad que nunca pasó desapercibida.
🎙️ Tras colgar los botines, se mantuvo ligado al fútbol como comentarista y figura mediática, siempre con opiniones contundentes que lo convirtieron en un personaje reconocido por varias generaciones.
❤️ Con su fallecimiento se va una de las leyendas más importantes de la historia de San Lorenzo y uno de los goleadores más recordados del fútbol argentino.
N. de la R; fuente La Capital de MdP.

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