Murió José Sanfilippo máximo goleador de San Lorenzo de Almagro

José “Nene” Sanfilippo, uno de los grandes delanteros del fútbol argentino y máximo goleador histórico de San Lorenzo, murió este jueves a los 91 años.
Ídolo indiscutido del club de Boedo, marcó 205 goles con la camiseta azulgrana y se convirtió en una de las máximas referencias de la institución. Además, fue goleador del campeonato argentino en cuatro temporadas consecutivas entre 1958 y 1961.
Durante su carrera conquistó títulos con San Lorenzo y también vistió las camisetas de Boca Juniors, Banfield, Nacional de Uruguay y equipos de Brasil. Su retiro se produjo en 1972, tras regresar al club de sus amores y consagrarse bicampeón.
También tuvo un destacado paso por la Selección Argentina, con la que disputó dos Copas del Mundo y obtuvo una Copa América.
Nacido y criado en el barrio de Flores, llegó a las inferiores de San Lorenzo siendo apenas un adolescente y construyó una carrera marcada por el gol, la disciplina y una personalidad que nunca pasó desapercibida.
Tras colgar los botines, se mantuvo ligado al fútbol como comentarista y figura mediática, siempre con opiniones contundentes que lo convirtieron en un personaje reconocido por varias generaciones.
Con su fallecimiento se va una de las leyendas más importantes de la historia de San Lorenzo y uno de los goleadores más recordados del fútbol argentino.
N. de la R; fuente La Capital de MdP.
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