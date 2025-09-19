Murió el relator de fútbol Walter Saavedra – Dolor de familiares, hinchas, colegas y amigos

El emblemático referente tenía 68 años y llevaba más de tres décadas de carrera; la noticia fue confirmada por su familia en redes sociales.

Walter Saavedra, el emblemático periodista y relator de fútbol argentino, murió a los 68 años. La noticia fue confirmada este jueves por su familia a través de su cuenta de la red social Instagram.

Entre sus múltiples trabajos, relató Mundiales, Copa América y Juegos Olímpicos desde sus comienzos en Radio El Mundo, Splendid y Canal 11, y luego por su paso en Radio América, Radio Colonia, Radio Rivadavia y Radio Mitre. Alejado de los medios nacionales, en los últimos años trabajaba en FM Sol Santa Fe.

“Lamentamos informales que hoy a la madrugada falleció Walter Saavedra. Dejamos este posteo abierto para que sus amigos, seguidores y oyentes puedan expresarse y recordarlo”, escribió su familia en el posteo en el que confirmó su fallecimiento y añadió: “Sus redes sociales también quedarán activas con sus textos, relatos, poemas y publicaciones para que puedan recordarlo como a él le hubiera gustado: ¡Con un grito de Gol! De todos los que lo escuchaban, querían y admiraban…“.

Apodado “El Poeta del gol”, nació en Mar del Plata el 27 de octubre de 1956 y se destacó durante toda su carrera por tener un estilo único para relatar en el que combinaba poesía, historia, humor y activismo político que lo hizo muy querido entre oyentes y colegas.

Los fanáticos deportivos recordarán su voz acompañando a la Selección argentina en distintos mundiales como el de Estados Unidos en 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Además de la radio, participó en algunos programas de televisión, como Los Buscas de Siempre y 3 en el Fondo. En 2001 también publicó junto a Claudio Cherep el libro Hambre de gol, que incluye el famoso poema «Nunca jamás», que fue traducido a varios idiomas.

Sin embargo, no siempre se dedicó a lo mismo. Antes de dedicarse al periodismo fue arquero de fútbol, albañil, pintor, letrista, artesano y vendedor de ropa y electrodomésticos.

Los mensajes de despedida

Apenas se confirmó la noticia de la muerte, varias personalidades relacionadas al mundo del fútbol comenzaron a despedir al reconocido relator. Uno de los primeros fue la cuenta del Club Atlético Unión de Santa Fe, que “lamentó profundamente” el fallecimiento y añadió: “Acompañamos a todos sus seres queridos en este difícil momento”.

Leonardo Gentili, relator y colega de Saavedra, también recordó al “Poeta del Gol” y escribió en X: “Falleció Walter Saavedra… Una cabeza distinta. Relator, poeta, escritor, periodista. Su voz fue la banda sonora de los domingos de fútbol que ya no serán lo mismo sin él. Donde quiera que estés, ‘Cantame, cantame Walter, cantame un gol…’ Gracias , maestro”.

El Club Atlético Colón, también de la provincia de Santa Fe, también despidió al periodista con un sentido mensaje. “El Club Atlético Colón lamenta profundamente el fallecimiento de Walter Saavedra, inolvidable referente de la narración deportiva que dejó una huella imborrable en el aire radiofónico de nuestra ciudad», dice el posteo.

Y añade: “Artesano de las palabras, trovador, poeta. Sea en el estadio más grande y moderno, o una cancha humilde y rudimentaria del ascenso, los partidos relatados por Walter componían un paisaje único. Nuestras condolencias y acompañamiento a todos sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos».

