Mundial de Hockey Masculino – Argentina venció a India 5 a 3 y va este viernes con 28 con Alemania

«LOS LEONES VS INDIA»Último partido de la segunda fase en la Copa del Mundo: Argentina ganó por 5 a 3 y alcanzó la segunda posición en su grupo. Anotaciones albicelestes: Joaquín Toscani, Nicolas Della Torre, Tomás Dómene (2) y Lucas Toscani. Fecha: 24 de agosto de 2026.

Próximo partido para Los Leones: este viernes 28 de agosto, desde las 15:30hs, ante Alemania por un lugar en la Final del certamen.

Este torneo es transmitido por la señal deportiva ESPN y la Plataforma de streaming Disney Plus Premium.